Inna, Killa, Habakuk és Palmer nevű gyerekek is hamarosan lesznek az óvodákban. Penelope, Kolbász, Éden és Angelo azonban biztosan nem. A Nyelvtudományi Kutatóközpont összesen 72 új női és 47 férfinevet engedélyezett a családoknak tavaly. Raátz Judit, az intézmény tudományos főmunkatársa megkeresésünkre elmondta, látszik, hogy a szülők nagyon szeretik a sorozatokat, mert sok esetben valamelyik kedvenc szereplőjük nevét szeretnék adni gyermeküknek.

– Azt látjuk, hogy most a török filmek a népszerűek, de sokan akarnak arab, héber, angol és japán nevet választani – hangsúlyozta Raátz Judit. – Ami viszont érdekes, hogy csökkent azoknak a száma, akik a régi magyar neveket szeretnék használni. Csupán pár ilyen kérelem volt csak. Az egyik a Tuzon, a másik pedig a Maglód férfi név, amelynek a jelentése termékeny – mondta a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa.

A szakemberek több olyan nevet is engedélyeztek, amely egy meglévő keresztnévnek az alakváltozata. Ilyenek a Judina, a Lizaveta, a Lucia, a Mirinda és a Nessza női nevek is. A fiú gyermekeknek mostantól már adható a héber eredetű Náhum, amelynek jelentése vigasz, vigasztaló, csakúgy mint az arab Adnan, az angol Mortimer és a török Vedát.

Raátz Judit arról is beszélt, szinte minden évben próbálkoznak a szülők Maya, Freya, Kelly és Yvett nevekkel is. Ebben a formában azonban nem felelnek meg a magyar helyesírásnak, ezért évről évre elutasítják ezeket. Néhányan a Teo, Theo, William, Whiliam keresztneveket is szerették volna elfogadtatni, de nem jártak sikerrel. Az intézmény tudományos főmunkatársa hozzátette, Magyarországon jelenleg kereken 4500 anyakönyvezhető keresztnév közül lehet választani. Ebből 1936 férfi, 2564 pedig női.

Népszerűek a rövid nevek, a régiek szinte teljesen eltűntek

Gyeneseiné Kaszás Hajnalka, a kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda vezetője lapunknak elmondta, a hozzájuk tartozó intézményekben elvétve előfordulnak első hallásra furcsa keresztnevek, de nem igazán jellemző ez a trend. – Noel, Ajsa, Zádor nevű gyermekünk is van, valamint Szamira, Nadia, Se­non és Dzsásztin is jár hozzánk – mondta az óvodavezető. – Nagyon sok külföldi, például török, kínai, vietnámi, szerb és ukrán óvodásunk is van, ezért az ő esetükben is találkozunk nem magyar nevekkel. Az évek alatt megfigyeltük, hogy több szülő is igyekszik rövid, négybetűs nevet adni gyermekének. Éppen ezért a Noel, Lili, Adél, Sára és a Liza is kedvelt keresztnevek – tette hozzá Gyeneseiné Kaszás Hajnalka.

A Fésűs Éva Központi Óvoda vezetője arról is beszélt, hogy a néhány évtizeddel ezelőtt népszerű nevek azonban ma már nagyon ritkák, vagy teljesen el is tűntek. István, János, József, Eszter, Mária keresztnévvel ezért alig találkoznak. Gergely, Gergő, Gábor, Ádám, Marcell, Zsófi és Emma nevű gyerekek viszont még vannak. Emellett népszerű az Odett és Luca is.

Gyeneseiné Kaszás Hajnalka elmondta azt is, hogy a szülők átlagosan mintegy harminc százaléka kettő keresztnevet is ad a gyermekének.