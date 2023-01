– A rendezett tanácsú várossá válás vagy a vonat hozta-e el az új Kaposvár ígéretét? – kérdeztük Szita Károlyt.

– Leginkább a cselekvő és alkotó kaposváriak, akik nem elégedtek meg azzal, amit mások szántak nekik! – mondta a kaposvári polgármester. – A rendezett tanácsi státusz az önrendelkezés jogát jelentette, vagyis azt, hogy elődeink a kezükbe vették városuk sorsát, s azóta erről egy percre sem mondtak le, akkor sem, amikor a központi hatalom megpróbálta megnyirbálni a lokálpatrióta szárnyaikat. Szerencsére ma egészen más viszonyunk van a kormánnyal, nem akadályozza, hanem támogatja a törekvéseinket. De ehhez tudnunk kell, hogy mit is akarunk!

– Emlékszik, mennyi volt a menetidő akkor Zákány és Dombóvár között?

– Attól függ, postavonatról volt-e szó vagy a kaposi gyorsról. Egy biztos, nem volt okuk a szégyenkezésre. Tudunk egy korabeli 9 óra 31 perces menetidőről.

– Kaposvár évszázadokon át a megközelíthetőség gondjával-bajával küzdött. Ennek bizonyos történelmi időkben voltak előnyei, de a gazdaság fejlődése szempontjából sok hátrányt szenvedtünk. Sikerült leküzdeni ezt?

– Aligha kerülhető meg: a trianoni országcsonkítás az egész Dél-Dunántúlt elszigetelte. Utaktól és lehetőségektől is elvágott bennünket, nem is szólva az emberi, családi kapcsolatokról. Három évtizede dolgozunk azon, hogy részévé váljunk az ország közlekedési vérkeringésének, s büszkén mondhatom, az elmúlt években kezdett igazán beérni a munkánk gyümölcse. Az M7-es autópályával összeköttetést teremtő 67-es gyorsút fejlődést, gazdasági felemelkedést hozott, s hoz majd a jövőben is, ezt pedig minden kaposvári, sőt a környék településeinek lakói is érzik az életszínvonalukon. De nem állunk meg, dolgozunk a déli összeköttetésen is, és nem tettünk le az M9-esről sem.

– Ha gazdaság nincs, semmi sincs! Melyek voltak az elmúlt másfél évszázad fontosabb városfejlődési mérföldkövei?

– A jelenből tisztábban látszanak azok az időszakok, amelyek valóban sikernek tekinthetők. Megkérdőjelezhetetlen, hogy a dualizmus időszakában, különösen Németh István polgármestersége alatt óriási változáson ment keresztül Kaposvár, s ezt a dinamikus fejlődést csak az első világháború tudta megszakítani. Kaposváry Vétek György már egy nehezebb időszakban lett emblematikus vezetője a városnak, de ő sem érte be a megmaradással, csodát alkotott az akkori kaposváriakkal. A szocialista évtizedeket nehéz jól értékelni, mert nem a saját akaratunk szerint építettük a városunkat, az azonban tény, hogy akkor nőtt nagyot a lélekszám. Az pedig talán már a mi érdemünk, hogy a népességből közösség lett. A rendszerváltozás után az volt a legnagyobb feladat, hogy visszaszerezzük az önbecsülésünket, s elhiggyük, hogy a magunk akarata szerint, a vágyaink alapján képesek vagyunk olyanná alakítani Kaposvárt, hogy ne csak lakóhelyként, hanem otthonként tekinthessünk rá. Ez sikerült is, s ma már büszke közösségként építjük-szépítjük-fejlesztjük a városunkat.

– Kaposvár nem pusztán közigazgatási egység, hanem központ. Dél-Dunántúl meghatározó települése. Szinte folyamatosan ez volt, de a mostani kihívások új válaszokat igényelnek. Melyek ezek? Miben segít ebben az egyetemiváros-lét?

– Egyértelmű, hogy a munkára és a tudásra kell alapoznunk, s az élet, a gazdaság lehető legtöbb területén arra kell törekednünk, hogy a hozzáadott értéket növeljük. Ahogyan korábban is mondtam: mi nemcsak összeszerelő üzemeket és lerakatokat akarunk, hanem helyi innovatív ötletek alapján az élet mind több területén vezető pozíciót szerezni. Ehhez sokat kell még tennünk, nem véletlenül hirdettük meg az újraiparosítási programunkat, s azokat a közép- és felsőoktatási képzéseket sem, amelyek képesek komoly és versenyképes tudást adni a jövő szakembereinek. Büszke egyetemi város vagyunk, ahol a helyi vállalkozások szakemberigényei gyorsan egyetemi szakokká válhatnak.

– Nézzük a szűkebb környezetünket, amelyet a mai, modern településfejlesztés úgy nevez, hogy várostérség. Ez azt jelenti, hogy 50–60 kilométeres körben ma már szinte minden a megyeszékhely kisugárzásától függ. Hogyan sugároz ki Kaposvár?

– Ha csak azt nézzük, hogy a Kaposváron dolgozó emberek fele nem itt, hanem a környező településeken él, egyértelművé válik, hogy ez a város nemcsak a kaposváriaknak ad megélhetést, hanem további hatvan-hetvenezer embernek, s az ő családjaiknak is. A 67-es út sem csak előttünk nyitotta meg a lehetőséget, hanem az egész térséget kiszabadította a fogságából. De a szolgáltatások terén is látszik a felelősségi körünk: az óvodások egyötöde, az iskolások fele jár be más falvakból és városokból. Száztizenhét településről szállítjuk el a hulladékot heti rendszerességgel és 55 településen az ivóvizet szolgáltatjuk. És aztán beszélhetünk a kulturális- és sportlétesítményeinkről, színházról és uszodáról például, amelyek szintén szívesen fogadják a hozzánk érkezőket. 115 ezer ember része szervesen Kaposvárnak. Ez persze mind-mind felelősség is, hiszen a szóban forgó települések élhetőségére is komoly hatással van a tevékenységünk, másként szólva: nélkülünk, az általunk nyújtott lehetőségek nélkül nehezebben lehetne teljes értékű a vidéki élet. A kaposváriak által elért eredményeknek tehát ők is haszonélvezői.

– Az új fejlesztési térképek új kihívása, hogy a kiköltözéssel is növekszik az agglomeráció lélekszáma, azaz az emberek egy része a városkörnyéki falvakban él, de Kaposváron dolgozik és fogyaszt. Hogyan rajzolja át ez a tény a városi fejlesztési elképzeléseket? Hogyan növelhető a közigazgatási-szolgáltatási és a gazdasági szerep egyidőben?

– Teljesen természetes és régóta megfigyelt jelenség, hogy ciklusonként változik a kiköltözések-beköltözések rendje, ezzel tehát együtt kell élnünk. Azzal a kitétellel persze, hogy mi továbbra is azon vagyunk, hogy nőjön nálunk a lélekszám, egyre többen szülessenek, s találják meg itt számításukat. S az előzőekből következően azok is érezzék a kaposváriság előnyeit, akik nem itt élnek. Ezért dolgozunk.

– Amikor nem a nagy hal eszi meg a kicsit, hanem a gyors a lassút, válsághelyzetben ennek a gyorsaságnak kitüntetett szerepe van. Milyen szerepe lehet az önkormányzatnak a gyors helyi cselekvés ösztönzésében?

– Bennünket aligha érhet az a vád, hogy ne reagálnánk elég gyorsan a világ rezdüléseire, de talán ennél is fontosabb, hogy mindig előremutató módon tesszük ezt. Mi nem befékezünk, ha közeleg a baj, hanem elrugaszkodunk, mert bizakodva tekintünk mindenkor a jövő elé. Így tettek elődeink is, különben aligha épült volna itt város. Gondoljon bele, bő háromszáz évvel ezelőtt, amikor Esterházy Pál a Kaposvárt porig égető tűzvészek után letelepedési engedélyt adott erre a területre, mindössze kilenc család akaratán múlott, hogy megindul-e itt valami. És bizony megindult! Mi ugyanezzel a hittel és reménnyel, meg persze kemény munkával győzzük le az akadályokat.

– A tőkét – minden politikai felhang ellenére – a természete minősíti és nem a származása. Ebből adódóan a nyugati tőke is lehet kizárólag gyorsprofit-orientált és a keleti is innovatív, tartós befektetés. Hogyan állunk ezzel Kaposváron az új befektetések tükrében?

– Mi azt figyeljük, hogy egy beruházó gazdagítani akarja a közösségünket, vagy csak a saját hasznát keresi. Ha gyarapítani szeretne bennünket, szívesen látjuk, ha kizsákmányolná a helyieket, akkor könnyű szívvel engedjük tovább. Örülök neki, hogy a hazai tulajdonosok mellett bőven vannak olyan külföldi cégvezetők, akik méltán nevezhetők tiszteletbeli kaposváriaknak.

– Kaposvár kulturális és sportközpont is. Hogyan tudjuk tovább erősíteni ezt a szerepet?

– Elég megnézni az utóbbi évek sportlétesítmény-fejlesztéseit! Olyan feltételeket teremtettünk, amelyek ma megkerülhetetlenek a kimagasló teljesítmény eléréséhez. Ennél is fontosabb, hogy a sportolók mellett valamennyi városlakó lehetőséget kapjon a mozgásra, hiszen csak így érhetjük el a célunkat, azt, hogy Kaposvár 2030-ra az ország legegészségesebb városai közé tartozzon.

– Tudja, hogy hány szökő- és díszkút, szobor és emlékmű van a megyeszékhelyen?

– Kétszáz biztosan! S örülök neki, hogy jó néhányat közülük már mi építettünk, állítottunk és avattunk, mert fontosnak érzem, hogy a településkép hangulatosabbá tétele mellett erőt, derűt sugározzunk, s azt is, hogy a múlt értékeire és értékteremtőire felhívjuk a figyelmet. Városunk ünnepnapján érdemes is számba venni, milyen gazdag ez a település, mennyi meglepetést tud okozni még az itt élőknek is, s mennyi jeles embert fel tudott mutatni. Legyünk méltó utódaik!

Átlépheti saját árnyékát a város

Kaposvár hosszú, szükségszerű korrekciókat is tartalmazó fejlődése során mára – minden nehézség ellenére – eljutott arra a szintre, hogy átlépje saját árnyékát. Hazánk 15. legnagyobb települése most azt célozta meg, hogy fejlettség tekintetében bekerüljön a legjobb tízbe, mégpedig nem pusztán a különböző mutatószámok, hanem az itt élők, az itt vállalkozók érték­ítélete alapján. Nincs ettől méltóbb kihívás, vállalás a rendezett tanácsú várossá válás 150. évfordulója alkalmából.