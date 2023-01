Bár mindig rizikó beszélni Istenről, hitről, vallásról, ráadásul sebzett lelkű fiatalok lesik szavait. Vajon miként reagálnak mondandójára az ifjak, célba ér-e az üzenet, tetté válik-e a majd a szó, mernek-e kérdezni? Egyáltalán: milyen hozadéka lesz mindennek? Ilyen gondolatok örvényében lépett be közéjük, ám később már nem nyomasztották kételyek, hiszen az Evangélium hirdetése minden megkereszteltnek kötelessége, akár alkalmas rá az idő, akár alkalmatlan. Isten szereti népét – szeplőivel együtt, melyből kinek több, kinek kevesebb adatott, s nem az embert ítéli el, hanem a bűnt...

Ünnepi díszt öltött karácsonyfa várta, s vagy másfél tucat fiatal, óriásra nyílt szemekkel. Tüzes tekintetükben kíváncsiság, tettrekészség. Előttük az élet. A vendég­előadó a születés misztériumáról beszél, összefogottan, s a demonstrációs eszközként magával vitt keresztet is többször felmutatja. Az ajándékok láttán megjegyzi: a fő ünnepelt, a kis Jézus mintha hiányozna, pedig őt kellene megajándékozni, ahogy egykor a bölcsek és a pásztorok tették – nyomába eredve a betlehemi csillagnak. Otthonról hozott betlehemét óvatosan a fa tövébe helyezi. Alkalmi hallgatói között piros kartonszíveket oszt szét, s javasolja, ki-ki írja rá bátran, mit tart élete legnagyobb fájdalmának, sorolja fel sebeit, de azt is megfogalmazhatja, mit szeretne kérni Istentől. Arra is utal, ezeket a szíveket eljuttatja a megyés püspöknek, hogy a székesegyházban bemutatandó éjféli misén ajánlja fel a rajtuk lévő szándékokat az Úrnak. Közben okostelefonján elindította a népszerű Pintér Béla-számot: „Gyere el a jászolhoz még ma éjjel! / Találkoznod kell Isten szeme fényével. / Ne keress itt pompát, gazdagságot! / Keresd azt, ki megváltja a világot!”

A fiatalok fel-felpillantanak a munkából, s néma töprengés után folytatják az írást. Míg formálódnak a szíveken a szavak, e szabad szájú, langaléta srácok, csábos bakfislányok érzik Isten jelenlétét. Egyikük megkérdezi: „Biztos, hogy a főpásztor elé kerülnek a szívek? Mert komoly dolgokat írtam ám az enyémre.” A gyám megnyugtatja őket, s arról is, gondolataikat egyedül a Jóisten olvassa majd el. Ahogy gyűlnek a szívek a dobozban, egyre több apró mécsest gyújtanak meg az ifjak, e gesztussal jelzik: elfogadják a felkínált lehetőséget. A nevelők kissé meglepve állnak a félhomályban.

A vendégelőadó beváltotta ígéretét, átadta a rá bízott szíveket a püspöknek, aki népes asszisztenciája kíséretében hozta be a dobozt a szentmisére, Istennek ajánlva minden szíven lévő szót, mondatot. Még a le nem írtakat is…

Nemcsak a főpap arca ragyogott a felajánláskor, hanem a gyámé is, kinek szíve és szava is kellett mindehhez. No meg az Isten iránti hűsége, az Örömhír iránti szent elkötelezettsége, hiszen az Evangéliumot – ahogy Jókai Anna fogalmazott a rendszerváltás hajnalán – széltében-hosszában, horizontálisan és vertikálisan terjeszteni kell. Kopogtatni kell az ajtókon – sőt olykor dörömbölni talán – mindenki ajtaján. A pásztorlelkű bölcseké lesz a jövő.