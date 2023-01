Hertelendy Helga gyermekkönyvtáros elmondta: a könyvtárban nagy hagyománya van a papírszínháznak, amely Japánból ered. – Képeket mutatunk a gyerekeknek, a hátulján lévő mese szövegét olvasom fel, legalább ötven -féle mesénk van az óvodás korosztály és a nagyobb iskolások számára – tette hozzá a gyermekkönyvtáros. Megjegyezte: a mesélés közben beszélgetnek is a gyerekekkel, interaktívvá téve a foglalkozást. – Októberben döntöttünk úgy, hogy a második szintről az elsőre költöztetjük a gyermekkönyvtárat, így a közelben található a mosdó, kialakítottunk egy tinisarkot a felnőtt és gyermekrészleg között és egy pelenkázó helyet is létrehoztunk – mondta el Rázsits Veronika, a Takáts Gyula Könyvtár igazgatója. Hozzátette: szeretnék, ha a gyermekrészleg minél családbarátabb legyen és a téli szünet szinte minden napján programokkal várják a gyerekeket. – Heti négy nap nyitva vagyunk, a szünetben papírszínház előadásokkal, diavetítésekkel, kézműves foglalkozásokkal készültünk, szerdán öt órakor Ribizli bohóc látogat el hozzánk és a gyerekek alkothatnak szerencsehozó malacot, jókívánság pálcát és kúp hóembert – sorolta az igazgatónő. Rázsits Veronika megjegyezte: naponta legalább hatvan gyermek megfordul náluk és szívesen töltenek itt el több órát is. – Volt, aki úgy jellemezte a gyermekkönyvtárat, hogy most olyan, mint egy óriási nappali – mondta mosolyogva Rázsits Veronika.