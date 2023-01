Nem kell mindig valakit hibáztatni, és felfelé mutogatni, néha magunknak kell megoldani azt a problémát, amit tudunk – ezt vallja Kálmánné Kovács Kata, aki újabb közösségépítő ötlettel állt elő. Kata gyermeke is otthon volt a téli szünetben, és a napokban tért vissza az iskolapadba. A gyerekektől hallották, hogy délután jólesne egy pohár forró tea, de nem kapni a büfében. Arra gondolt, ha a felhívása nyomán csak egy termosszal több teát csomagolnak a szülők és nagyszülők, akkor több gyermeknek jutna a melegítő italból, sőt teadélutáni perceket is tarthatnának tanítás közben vagy a napköziben. Azonnal követőkre akadt.

– Az ötletemre megint klasszul reagált Kaposvár, és jó érzés hogy megint közelebb hozhattam az embereket egymáshoz – mondta Kálmánné Kovács Kata. – Külön ki is emelném Talliánné Papp Emőke pedagógust, aki a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában rendezett teadélutánt a gyerekeknek. Megint kitaláltam valamit, és olyan boldogság, hogy sokan követnek!

Több termoszt, sok teafiltert hoztak el neki adományként, amelyből még későbbre is marad kiosztanivaló, eljuttatja oda, ahol fogadókészséget tapasztal. Szeretné, hogy minél több iskola átvegye a politikamentes kezdeményezését. Több kávézót is megkeresett, de a segítőkész magánemberek voltak, akik azonnal melléálltak. Az év végi ünnepek idején sokan adományoznak a rászorulóknak, de az új év elején alábbhagy a támogatási kedv.

Cukoradomány a marcali teához Forró italokkal máshol is a gyerekek és a tanárok segítségére siettek Somogy megyében. Például meleg teával várták a diákokat a hideg napokon a Siófoki Szakképzési Centrum Hikman Béla Szakképző Iskolában Marcaliban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat marcali csoportja tudomást szerzett a kezdeményezésről és teát, cukrot adományozott az oktatási intézménynek.