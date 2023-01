A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) képviseletében Kurucz János pályaorientációs tanácsadó tartott tájékoztatót az érettségi utáni szakmatanulás lehetőségeiről.

Fotós: Kiss Kálmán

A Ziehl-Abegg Kft. képviselői ismertették a duális képzésben rejlő lehetőségeket és a vállalatnál jelenleg működő képzési formákat. A somogyi rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség munkatársai bemutatót tartottak a rendvédelemi továbbtanulási lehetőségekről.

Fotós: Kiss Kálmán

A rendőrök felszereléseit ki is próbálhatták a vállalkozó kedvű gimisek, így például a testvédő páncélt és a lövedékálló mellényt, vagy a pajzsot, de átélhették az ittasság és drogos befolyásoltság alatt bekövetkező változásokat az „ittas szemüveg” és a „drogos szemüveg” kipróbálásával is.

Kifutottak az időből, akkora volt az érdeklődés

A Marcali Mentők Egyesületétől a közösségi szolgálatos feladatokról hallhattak ismertetőt a diákok és közelebbről is megismerkedhettek a mentőautó felszerelésével. A Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Társasbázis közösségének animátor játékmestere, Zsirai Tibor és Borsos Bence egy külön teremben foglalkozott a tanulókkal. Előadással készültek a niklaiak, a marcali rendőrkapitányság nyomozótisztje, a Honismereti és Természetvédő Közhasznú Egyesület, a Honi Mesztegnyő, a marcali katasztrófavédelmi kirendeltség képviselői is. A Marcali Kiwanis Női Klubról és a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtárról is hallhattak a gyerekek ismertetőt. A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület tevékenységét és törekvéseit Szaka Zsolt elnök mutatta be. A rendezvény a tervezettnél lényegesen tovább tartott, mert a gyerekek részéről akkora volt az érdeklődés.