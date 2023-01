Régi hagyománya van Kaposfüreden a téltemetésnek, amikor is a húshagyókedd előtti hétfőn a hölgyek, másnap a férfiak búcsúztatták a telet a szőlőhegyen. Mivel már keveseknek van pincéje, az utóbbi években inkább a művelődési házban került sor az eseményre. Az idén is így rendezik meg télűzést. A füredi asszonyok már javában készülnek. A tervek szerint az asztalon a fánk és a sütemények mellett zsíros kenyér is lesz lila hagymával, no meg azért a jóféle borokból és a hangulatos zenéből sem szenved hiányt, aki ellátogat Kaposfüredre.