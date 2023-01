150 éve rendezett tanácsú város! Nekünk – és még sokaknak – Somogyország fővárosa, amelynek története sok-sok érdekességet rejt! Talán ezért is hívják manapság az ideérkezők a meglepetések városának. Ha időt szánunk rá, feltárja és megmutatja magát, az újabb és újabb arcát az itt élők számára is. Jól tesszük hát, ha gyermekeinkkel, unokáinkkal újra és újra felfedezzük magunknak, azt, amiről eddig úgy gondoltuk, hogy töviről hegyire ismerjük.

Ha lehet hinni a korabeli történeteknek, akkor sűrű erdőként kezdtük, s hosszú évszázadok során jutottunk oda, hogy a csodálatos Zselic ölelésében kinyíljon a virágok városa. Persze, tudjuk jól, hogy a város előtti idők nyomai, üzenetei is itt vannak velünk. A királyok látogatóhelyéből nem lett egyik napról a másikra élhető város. Sok-sok küzdelem után eleink olyan alapokat építettek, amely lehetővé tette a népesség bővülését. Az iparosítás, a vasút jót, a két világháború szenvedést és jelentős veszteséget hozott. A megpróbáltatások azonban még nagyobb erőfeszítésekhez vezettek. Lett villany, vízvezeték, aszfaltos út, amelyre egyre inkább alapozhatott a tervszerű városfejlesztés. A népességből idővel felelős közösség lett, a településből pedig rendezett, fejlődni képes város.

Azért lehetünk itt, mert minden korban megmutatkozott és – ha küzdelem árán is – győzelemre jutott a kaposváriság! Elődeink elérték azt, amit elérhettek, hol többet, hol kevesebbet. Maradt tehát feladat a jelen és a jövő számára is. És maradt az üzenet is! Kaposvár tettekből épül! Ehhez minden kaposvárira szükség van – mindenkire a maga posztján! Még a kátyúfigyelőkre is! És persze szükség van önzetlen, kiemelkedő teljesítményekre, s azokra, akik rendre többet tesznek az átlagnál. Ennek elismerése a közösség értékítélete! A felgyorsult, ellentmondásosan fejlődő világunkban az erős közösségek számíthatnak sikerre! Isten éltessen, Kaposvár!



