A Miniszterelnökség hétfőn este jelentette be, hogy összesen 44 milliárd forinttal segíti a nagyobb városokat. A legnagyobb rezsitámogatást 3 milliárd 186 millió forintot Debrecen kapja. Kaposvárnak is jelentős segítséget nyújt a kormány. A somogyi megyeszékhelyet valamivel több mint 840 millió 140 ezer forinttal támogatják.

Kaposvár mellett Barcs, Nagyatád, Marcali és Siófok jutott még energiatámogatáshoz. Utóbbi település csaknem 308 millió 317 ezer forinttal „gazdagodik”. A településvezetők elégedett a megítélt támogatással, ezáltal könnyebben ki tudják majd fizetni az idei áram- és gázszámlákat.

Sütő László Marcali polgármestere lapunknak elmondta, majdnem 155 millió forint segítséget kap a város. Ezzel az összeggel, a várható adótöbblettel és az intézményeknek előírt 30 százalékos energiamegtakarítással várhatóan finanszírozni tudják a 2023-as rezsidíjakat. Sütő László hozzátette, számításaik szerint az önkormányzat idei energiakiadása 300-320 millió forinttal lesz több, mint az elmúlt évben.

Nagyatád valamivel több mint 142 millió forintot kap majd. Ormai István a város polgármestere megkeresésünkre azt mondta, ez egy érdemi és jelentős támogatás, amelynek segítségével az önkormányzat el tudja látni a kötelező feladatait. – A megnövekedett energiaköltségünk a jelenlegi adatok alapján idén 151 millió forinttal lesz több, mint 2021-ben – hangsúlyozta Ormai István. – Ez azt jelenti, hogy 9 millió forintot még elő kell teremtenünk ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a többletet. Azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk oldani – tette hozzá a polgármester.

Ormai István arról is beszélt, több spórolási intézkedést is bevezettek az elmúlt évben. Intézményeket vontak össze, több helyen csökkentették a nyitvatartási időt, óvodai csoportokat vontak össze és a díszkivilágítást is kikapcsolták a városban. Ezzel a lépéssel mintegy 50 millió forintot tudtak megtakarítani. A város vezetője elmondta, az uszoda és a sportcsarnok nyitva van és működik, a kiállítóhelyek, a múzeum és a galéria azonban tavaszig biztosan zárva marad.

Semmit nem zártak be a rezsiköltségek miatt

Barcson több olyan fejlesztés is megvalósult az elmúlt években, amellyel jelentősen lehet faragni az energiaköltségeken. Az intézményekben, iskolákban geotermikus fűtés van, a felhasznált energia jelentős részét napelemrendszer és gázmotor termeli. – Az idei év tétje az, hogy mindaz megmaradjon Barcsból, ami várossá teszi – hangsúlyozta Koós Csaba. – Eddig sem zártunk be intézményeket és nem is tervezünk bezárni semmit sem. Az óvodák, bölcsőde és a többi létesítmény is szolgálja a barcsiakat. A most kapott több mint 185 millió 133 ezer forint nagy segítség a városnak. Ezt azonban csak a kötelező feladatok ellátásához használhatjuk majd fel – tette hozzá Barcs polgármestere.