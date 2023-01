– Külföldi cégeknek is dolgozunk, s van, ahol jó néven veszik, ha a vagyonőr angolul vagy németül alapszinten beszél – hangsúlyozta Göncz Gábor, a kaposvári Avant Guarde Kft. ügyvezető igazgatója. – Bár sok minden történt az utóbbi időben, de szerintem bizonyos, hogy 2023-ban nem csökken a megrendelés. Folyamatos az ipari termelés Somogyban, s a mezőgazdasági vállalkozások is igénylik ezt a szolgáltatást. Lehet, hogy egyes cégeknél év közben átcsoportosítást hajtanak végre, de a biztonságra akkor is szükségük lesz. Folyamatosan alkalmazkodunk az elvárásokhoz.

Az 1997-ben bejegyzett kaposvári cég az első üzleti évben 10 vagyonőrnek biztosított munkát, s három vállalkozással alakított ki együttműködést. Jelenleg csaknem 100 dolgozót foglalkoztatnak, s régiónkban 23, döntően nagyvállalattal állnak kapcsolatban. Somogyon kívül tolnai, baranyai és zalai megbízásuk is van. Az ipari társaságokon kívül agrár­cégekkel is szoros kapcsolatot alakítottak ki az elmúlt időszakban is, s több olyan partnerük van, akiknek kezdetek óta dolgoznak. Göncz Gábor kiemelte: a minőségi szolgáltatás folyamatos biztosításához elengedhetetlen, hogy a biztonsági őrök anyagilag is motiváltak legyenek. Cégük a garantált bérminimum felett fizet.

– A költségnövekedés és az infláció következménye, hogy 2023-ban 10–20 százalékkal is nőhetnek a szolgáltatási díjak – mondta Göncz Gábor. – Nálunk is zajlanak még a tárgyalások, amelyeket előreláthatóan január végéig befejezünk.

Palkovics Dániel, a kaposvári Som-Plast Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: saját dolgozóik végzik az őrszolgálatot. Éjjel-nappal vigyáznak a telepre, ez a megoldás bevált eddig. A Videoton Kaposváron és Marcaliban 2022-ben több mint 100 millió forintot fordított az élő erős őrzés-védelemre, jelenleg is az egyik szolgáltató dolgozik nekik. Fábián Balázs igazgató azt mondta: a kamerarendszerüket néhány éve önerőből korszerűsítették, melynek költsége meghaladta a tízmillió forintot. Így ma már Kaposváron közel hetven kamera működik, Marcaliban tizenöt. Most azon gondolkodnak, hogy továbbfejlesztik a beléptetőrendszert.

– Szükség van az új technikai megoldásokra, csak Kaposváron nagyjából 30 ezer négyzetméternyi területet építettek be – hangsúlyozta.

– A külső-belső biztonságot igyekszünk tovább erősíteni, a szerelőcsarnokainkba csak az arra jogosultak léphetnek be.



Komoly visszatartó ereje van a kamerarendszereknek

– Régen személyi őrzés volt nálunk, ma már kamerák, és riasztóberendezések óvják a céget – mondta Albertus Balázs, a nagybajomi Nafa Faipari Kft. ügyvezető igazgatója. – Szerintem a technikának is van visszatartó ereje. Keszthelyi István, a mosdósi Mawa Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. ügyvezetője azt mondta, hogy saját alkalmazottakkal oldják meg a telephely védelmét. Vannak köztük olyan munkatársak is, akik már nem végzik a korábbi nehéz fizikai munkát, de tovább foglalkoztatják őket ezen a területen. S egy nagy beruházás során 2022-ben kiépítettek egy új kamerarendszert is.