A diplomaosztó ünnepségen csaknem minden végzett hallgató részt vett. Az eseményen nem csak az okleveleket adták át, hanem a kaposvári önkormányzat legjobb tanulmányi eredményt elért kaposvári hallgatóinak járó elismerését is. A díjat Vigh Borbála vidékfejlesztési agrármérnöki képzésen, valamint Pandur Ratko állattenyésztő mérnöki mesterszakon végzett hallgató vette át. Vigh Borbála érdeklődésünkre elmondta, tanulmányait még Gödöllőn kezdte el, az utolsó másfél évben viszont már lakhelyén, Kaposváron folytatta. Kiemelte: már a tanulmányai alatt sikerült munkát találnia. Annál a cégnél dolgozik jelenleg is, ahol a szakmai gyakorlatát töltötte. Vigh Borbála hozzátette: nem áll le a tanulással, a mesterképzést is szeretné majd elvégezni Budapesten.

Érték a sok tudományterület

Mezőszentgyörgyi Dávid, a MATE stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese az ünnepségen arról is beszélt: a felsőoktatási átalakulással az egyetem egy új szemléletet kapott arra, hogy a hallgatóknak is minél gyorsabban át tudják adni a tudáskészleteket.

– A kaposvári képzési hely nagyon speciális – mondta Mezőszentgyörgyi Dávid. – A hatvanezres településen a MATE öt tudományterületen biztosít képzést. Nincs még egy olyan város Magyarországon, ahol agár-, gazdasági-, műszaki-, nevelés- és művészet tudományok körében tudunk átadni diplomát. Azt gondolom, hogy ez egy plusz értéket jelent és az is fontos, hogy sokan kaposvári és somogyi diákként vettek részt a képzéseinken – tette hozzá a MATE stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese. Az elmúlt időszakban majdnem ugyanannyian tettek sikeres záróvizsgát, mint egy évvel ezelőtt. A diplomát viszont többen vehették át, mint egy évvel ezelőtt. Tavaly ugyanis sokaknak nem volt nyelvvizsgája.