Nem hirdeti magát, ám így is rátalálnak a kaposváriak, és már a televízióműsorok is. Legutóbb az egyik kereskedelmi csatorna vetélkedőjében kellett ránézésre kitalálnia a játékosoknak, hogy Edina miben tehetséges. Hamar megfejtették: Szentgyörgyi-Tili Edina bűvész, 2015 óta foglalkozik trükkökkel.

– Érdekelt a hipnózis, ezért megtanultam az alapokat, majd a showhipnózist, villámhipnózist is és mentalista, bűvésztanfolyamot is elvégeztem – mondta. – Eleinte nem volt önbizalmam, kifejezetten féltem a szerepléstől. Idővel azonban megszoktam.

Ma már több mint háromszáz trükköt tud; körbeláncoltatja magát, hogy aztán a derekán áthúzva a láncot kiszabaduljon belőle. Egy kártyapaklit könnyedén változtat csokoládévá, vagy bármi mássá. Egy üres papírtasakból ötezrest varázsol elő, egy átlátszó szívből kívánságcsillagokat szór elénk.

– Kedvencem a bűvészbotos, kendős alaptrükk, szeretem a tüzes trükköket is. Ma már minden eszköz és trükk megvásárolható, de szívesen készítek magam is bűvészeszközöket.

A kaposvári bűvészt egykor David Copperfield világa bűvölte el leginkább, az ő magával ragadó stílusa tetszett neki legjobban. Hazánkban Danny Blue-tól is tanult emberismereti tréningen. Minden új tudásnak hasznát veszi. Edina tagja két zárt bűvészcsoportnak is, amelyben gyakran cserélnek tapasztalatot az illúzió szakértői.

– A gyermekeim már felnőttek, de nagyon büszkék rám, hogy sikerült megújulnom és valami egészen különleges dolgot megtanulni – mondta. – Szeretnék a hölgyeknek is minta lenni, hogy sosem késő megvalósítani az álmaikat. Az én álmaim között az szerepel, hogy segítsek átélni a pillanat varázsát, illetve a varázs pillanatát. Igyekszem maradandót, emlékezeteset adni. Mindezt úgy, hogy a megszokott hétköznapokból kizökkentem a nézőket, visszaviszem a gyermekkorba, amikor még elhittük a meséket.



Az egészséges életmód híve A kaposvári bűvész gyakran lép fel gyerekek előtt is. – Az egészséges életmód híveként kitaláltam egy számot, amelyben egy üveg kólát eltüntetek és helyette egészségesebb gyümölcslevet varázsolok elő. Mesélte több anyuka is, hogy akkora hatással volt az a műsorszám a gyermekére, hogy azóta nem iszik kólát – nevetett a bűvésznő.

Segítőket hívott a színpadra

Nem sokkal azután, hogy Edina beleszeretett a trükkök világába, egy jótékonysági megmozdulásra hívta a bűvésztársait. – Első hívásra jöttek, a legszínvonalasabb műsoraikat hozták el Budapestről és az ország különböző pontjairól, hogy segítsenek egy beteg kislánynak és a családjának – nyilatkozott elismerően a bűvészekről Szentgyörgyi-Tili Edina.