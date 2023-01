Korábban mezőgazdaságban tevékenykedő, de jelenleg már fűrészáru gyártással is foglalkozó, Nagyatádon működő Drawa Kft. árbevételének és nyereségének növelése, valamint piaci pozíciójának javítása érdekében fejleszti tovább tevékenységét. A 2022 februárjában megkezdett beruházás a nyertes pályázatnak köszönhetően valósult meg.

Az intenzíven növekvő megrendelések miatt szükséges termelési hatékonyság-növelő beruházás legfontosabb eleme egy raklapdeszkák gyártására használható csomagoló gyártó gépsor, mellyel akár a 30 centiméternél vastagabb farönköket is fel lehet dolgozni. A teljesen automatizált gépsor a gyártási folyamatba közvetlenül integrálható berendezés, mellyel raklapdeszkák mellett egyéb csomagoló táblák is gyárthatók. A kapcsolódó öntisztító szűrőrendszer közvetlenül a gyártósorhoz kerül kialakításra, mely az üzemben keletkező fűrészport semlegesíti, így a gyártási folyamat közben kevesebb por keletkezik, ami az alkalmazottak munkakörülményeit is javítja.

Isacco Rappo igazgató úr bemutatta programon kívül a raklapszárító berendezésüket. Ez nem más, mint két hatalmas acél konstrukció, melyekben 4-4 ezer raklapot tudnak szárítani. Amíg folyik a szárítás, a mellettük lévő üres helyszínre feltornyozzák a szárítandó raklapokat és amikor kész a szárítás, akkor e fölé gördítik sínen a hatalmas berendezést. Ezt ismétlik felváltva. Másik jelentősége a berendezésnek, hogy ez a világon az egyedüli, Nagyatádon alkalmazott konstrukció. A vendégek séta során megtekintették az összes munkaterületet és a működő gépsorokat.