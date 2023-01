Katonákkal telt meg a Pannon Lovasakadémia mögötti dombos terület. Magyar és orosz egyenruhások néztek egymással farkasszemet. Gyalogosok, lovasok próbálták feltartóztatni az ellenséget, de az orosz túlerő végül győzedelmeskedett. Nyolcvan esztendeje, hogy 1943. január 12-én vette kezdetét a doni katasztrófa, a Kárpát-medencétől több száz kilométerre a magyar haderő jelentős része megsemmisült. Becslések szerint 120 ezer magyar katona szerepelt a veszteséglistán. A doni harcokban részt vett a 10. kaposvári könnyű hadosztály is. Vonattal vitték őket a keleti frontra, ahol még egy hónapos, bő ezer kilométeres erőltetett gyalogmenet várt rájuk. A hadosztály létszáma 13 ezer 500 fő volt, közülük több, mint hétezer baka sosem tért haza. - A második világháborúban hősiesen harcoló katonáink előtt szeretnénk tisztelegni, akik a Don- kanyarnál életüket adták hazájukért – mondta el Muha Lajos, nyugállományú ezredes, a Centenáriumi Hadtörténeti Egyesület elnökségi tagja. Hozzátette: a bemutatót több órás próba előzte meg, amelyen orosz hagyományőrző csapatok is részt vettek. – A katonák korhű viseletben vonultak a csatatérre, de a tiszteknek minden kitüntetésüket, jelvényüket le kellett venniük a fronton, hogy ne legyen a mesterlövészek célpontja – mondta el Muha Lajos. Hozzátette: a fegyverek többsége is korhű, de hatástalanították ezeket. A soproni huszárok géppuskával harcoltak a bemutatón. – Nagyon örülünk, hogy tagjaink között és társegyesületeinkben is sok a fiatal, akik szívesen csatlakoznak és őrzik, fenntartják, majd továbbviszik a hagyományainkat – emelte ki a nyugállományú ezredes.