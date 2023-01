– Nincs fontosabb egészségügyi esemény most ennél a versenynél, mert a kollégáink utánpótlása dőlhet el ezen – mondta Moizs Mariann, a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója. – Jelenleg Somogyban 2300 szakdolgozó munkálkodik a fekvőbetegek ellátásban, és zömük a 45-50 éves korosztályhoz tartozik. A kórházban és telephelyein 162 tanulót oktatunk gyakorlatra, ebből 99-et esti tagozaton. Látható, ha nem következik be változás, akkor 10-15 év múlva nem lesz aki a betegágy mellett álljon. Életpályamodellt, valódi megbecsülést kell adni az ápolói hivatásnak.

Beteg nélküli, szimulációs feladatokat oldanak meg a 10. évfolyamot befejezett tanulók, mert a versenybizottság arra kíváncsi, hogyan tudnak önállóan fellépni, és elvégezni egy kórházban a déli órákban adódó teendőket, mondta Szabó Gyuláné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara somogyi elnöke, aki a versenyszabályokat ismertette.

A legjobbak jutottak be az országos döntőbe

Ezen a napon országosan 530-an vettek részt a versenyen, közülük a legjobb tíz jutott be az országos döntőbe, melyet március elején rendeznek meg. Nem ezen a pályán lehet a legjobban keresni, de itt lehet a legtöbbet segíteni az embereknek, mondta köszöntőjében Dér Tamás alpolgármester. Jelenleg a magyar egészségügyben dolgozni és oktatni nagy kihívás, ráadásul a covid alatt személyes kontaktusok szűntek meg, utalt erre Verzár Zsófia, a PTE oktatási dékánhelyettese. A pályaorientációs munkatársaik 50 ezer általános iskolást érnek el az utánpótlás érdekében, fűzte hozzá Oláh András, az Országos Szakképzési Központ vezetője. A kaposvári Szigeti-Gyula János iskolában 265 tanuló jár nappali tagozaton, estin 151-en, és a képzési kínálatukban szerepel az általános ápoló szakon mellett az egészségügyi asszisztens, és a rehabilitációs terapeuta is, de adnak olyan szakképesítéseket is mint demencia gondozó és dajka.