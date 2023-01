Milliószor elismételtük: változik a világ, vele kell változnunk! Egyelőre úgy tűnik, sokan már sokszor a szándék megfogalmazásával letudnák a dolgot. Most azonban tényleg halaszthatatlan a változás, mégpedig a valódi. Erről is beszélgettünk a kaposvári városházán a nagyadózók fogadásán. A sok évtizedes, rendhagyó köszönetparti – többek között – a változás eredményének elismerése is. A változás ugyanis nemcsak a hétköznapi emberek dolga, hiszen mindennek változnia kell. A cégeknek, vállalkozásoknak is. A változás azonban több mint alkalmazkodás. A covid, majd a sajnálatos orosz–ukrán háború azt is megmutatta, mekkora hatása van a környezetnek a változásokra. Eddig mintha félrevezetett volna bennünket, hogy így év elején mindig megnő azoknak a száma, akik (életmód)váltásra adják a fejüket. Azzal sem foglalkoztunk komolyan, hogy ezek eredménye rendre kétséges. Miközben korábban is pontosan tudtuk, hogy a változás, a változtatás sikerének kulcsa a hosszú távú elköteleződés és a tudatosság. S ez most komoly! Az energiabumm ellen nem elég a kínzó „diéta”, az önsanyargatás. Több és más kell.

A világgazdaság legújabb átrendeződése nem a korábbi, ismert forgatókönyvek szerint zajlik. A sokak által egyszerűen „gazdasági világháborúnak” is mondott folyamat alapjaiban változtatja meg a kaposvári és somogyi vállalkozások lehetőségeit és jövőjét. Néhány hónappal ezelőtt, amikor a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, a NAV somogyi igazgatósága, az agrárkamara és lapunk által megjelentetett, a somogyi gazdaságot reprezentáló TOP 100 kiadvány bemutatásán is elhangzott: az egészséges, változásra kész és képes cégeknek is fel kell kötni azt a bizonyos fehérneműt, mert a korábbi külső feltételek változásainak kiszámíthatatlansága növeli a sérülékenységet. Itt tehát önmagában az energetikai és más „fogyókúra” nem sokat segít, a kicsit többet, kicsit jobban elve pedig kifejezetten félrevezető, mert itt és most teljesen mást és másként kell csinálni, mint eddig!

Az új helyzetben szükség van egy teljes, őszinte „átvilágításra”, amelyből kiderül: milyen lehetőségek adódnak, amelyek között lesznek sajnos fájdalmasak és lesznek előre mutatók. Ám ebben a nehéz helyzetben is maradt egy kapaszkodónk: az érdekek mentén változó világgazdaság minden kegyetlen hatása ellenére is lehetővé teszi a veleváltozást. Ma már a mindent mozgató tőke minőségét sem a származása, hanem a természete határozza meg! A harcos, innovatív, megújuló tőke – bárhonnan is jön – bizony „legyőzi” a pusztán olcsón a profitra ácsingózót!