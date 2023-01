Idegen anyag lehetséges jelenléte miatt a Tízpróba Magyarország Kft. (Decathlon áruházak) Aptonia Energy gel termékeket hívott vissza a forgalomból - tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-t.



A termékvisszahívás az Aptonia márka 385590 modellkódú Energy Gel LD X4 Cola, a 8517655 modellkódú Energy Gel Mix 3 SD and 4 LD és a 8767339 modellkódú Energy Gel Mix 3 SD and 4 LD termékekre vonatkozik.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az ezekkel az azonosító adatokkal jelzett termékeket ne fogyasszák el.

Az érintett termékeket a vásárlás helyén visszaveszik, a vételárat nyugta nélkül is visszafizetik.

A Nébih tájékoztatása szerint a termékekkel kapcsolatos problémát idegen anyag (tintamaradvány) lehetséges jelenléte okozza.