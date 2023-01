Ünnepet ül Somogyország! Évszázados hagyomány, hogy Somogy ünnepségsorozattal emlékezik történelmének egyik legfényesebb napjára, hiszen ki ne tudná, hogy II. Ulászló király a vármegyék közül elsőként Somogynak adományozott címer- és pecséthasználati jogot, mégpedig 1498. január 6-án. Sok víz lefolyt már azóta a Sión és a Kaposon, s időnként még a Rinya is felhívta a figyelmünket, hogy itt van velünk, de szerencsére a szokás nem változott.

Az idei ünneplésben az új – sok más, külső körülmény mellett –, hogy újra vármegyeként emlékezik a vármegye. 525 év nagy idő, ám mégsem önmagában ez a tény hívta fel magára a figyelmet. Akkor sem, ha megérdemelné! Nagy visszhangot kapott viszont, hogy január elsejétől (újra) vármegyék lettek a megyék, amely utóbbiaknak így 73 év jutott. A 949 éves vármegyeség pedig folytatódhat. Érvek és ellenérvek, érzelmek és értetlenségek uralták el a közbeszéd egy részét, míg a többség egyszerűen tudomásul vette, hogy nincs ebben semmi kivetnivaló: ha Somogy vármegyeként kapott címer- és pecséthasználati jogot, akkor miért ne ünnepelhetné ezt vármegyeként. Ráadásul az ünnepi közgyűlés pénteken – képviselői javaslatra – azt is elfogadta, hogy a továbbiakban kizárólagosan 525 éves címerünk jelenjen meg minden hivatalosan használt vármegyei önkormányzati bélyegzőn! Gyenesei István azzal érvelt: ha már több mint félezer éve van saját címerünk, akkor a vármegyei identitás folyamatos kifejezése érdekében, 2023. január 6-tól állítsuk helyre ennek a folytonosságát is. Persze az egyhangú döntés ellenére sem marad ez visszhang nélkül. S talán így is van ez jól!

A döntéseket ugyanis soha nem a pillanatnyi szimpátia, vagy az általuk „kavart” vihar mennyisége és minősége minősíti, hanem a gyakorlat! Ez megmutatja, hogy valami jól működik, vagy éppen a feledés homályába merül. Gondoljunk csak arra, hogy például a világ proletárjai – hiába hirdették –mégsem egyesültek, s a mindenki képességei szerint és mindenki szükségletei szerint elve pedig csak nyomtatásban állta meg a helyét, a gyakorlatban nem. A vármegye meg visszatért, bármennyire nem áll most a szó sokak nyelvére! Az ünnep ünnep!

Isten éltessen Somogyország! Sok sikert a kitüntetetteknek és az elismerteknek! S várjuk a történelem értékítéletét!