Céljuk, hogy az élőhelyek hosszú távon megőrizhessék jellegüket. A Balaton déli partján, Somogy és Zala megyében, összesen négy helyen tettek a vizes élőhelyek fenntarthatóságáért 460 millió forint értékben. A Somogyszentpáli és a Pogányvölgyi rétek mellett két zalai helyen valósult meg a projekt többi eleme.

– Hazánk tíz nemzeti parkja országszerte 100 projektet tudhat maga mögött az elmúlt időszakban. Mintegy 8 milliárd forintból valósítottuk meg ezeket, 100 ezer hektáron. A projektek kétharmada klasszikus élőhely-rekonstrukció volt – összegezte a csütörtöki rendezvényen Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy hazánk egyharmad részén természetközeli állapot uralkodik, ám a területek nem egybefüggőek, s ez megnehezíti a természetes kezelésüket.

– Ritka, amikor a természetvédelem ilyen drasztikus beavatkozásokhoz nyúl – utalt a projektből megvalósuló műtárgyak, például: zsilipek, bújtatók, átereszek és csatornakotrások megvalósítására és a meglévők felújítására Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója. Az igazgató hét év alatt megvalósult terveikről is beszámolt. Rozner György, a Kis-Balaton – Nagyberek Tájegység osztályvezetője.

Az eseményen Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője is megköszönte a nemzeti park munkatársainak, hogy a Balaton déli partjára is nagy figyelmet fordítanak. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park a látogatók körében is igen népszerű, a nemzeti parkok látogatóinak legalább negyede itt tölti el szabadidejét.