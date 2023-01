Somogyban egyedülálló módon a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság drávaszentesi telephelyén működik madárrepatriáló. Csak a tavalyi évben több mint félszáz védett állatot engedtek vissza a természetbe, miután sikerült meg­gyógyítaniuk, felerősíteniük őket.

– A hozzánk kerülő madarak többségét autó ütötte el, vagy fiókakorukban kiestek a fészekből, de akadnak köztük elárvult sünök, legyengült denevérek is – mondta lapunknak Horváth Zoltán, a DDNPI dél-somogyi tájegységvezetője. – Egy fekete gólya fióka villanyvezetéknek repült, de sikerült felépülnie. Egy kuvik agyrázkódást szenvedett, mikor az autó elütötte, s ömleny keletkezett az agyában. A felépülését követően nemrég szabadon tudtuk engedni.

A barcsi természetvédelmi szakember hozzátette: december elsején Taranyból egy legyengült réti sashoz riasztották a természetőröket a halászok. – Most már erősebb, jól táplálkozik, de még kicsit javítani kell a kondícióján ahhoz, hogy szabadon engedhessük – jegyezte meg a tájegységvezető. Hozzátette: a ragadozó madarak kedvenc eledele a naposcsibe, amelyek fogyasztása az emésztőrendszerüknek is kedvező. Kapnak mellette csirkeszívet, májat is.

A sérült madarak csak rájuk számíthatnak.



Tavaly 70–100 közötti fecske, rigó, fülesbagoly, vörös vércse, macskabagoly, barátcinege, egerészölyv került hozzájuk. Harminc madarat tartósan kellett ápolniuk. Horváth Zoltán megjegyezte: szerencsére az elmúlt években nem történt mérgezés.

Szerencsére mérgezés tavaly nem történt.



– A legnagyobb gondot az okozza, hogy nincs megfelelő tápláléka például a fehér gólyának, az állattartás visszaszorulása mellett csökkentek a vizes területek – emelte ki Horváth Zoltán.

Szárnyaszegett madarak mentsvára Drávaszentes.



Megjegyezte, a fekete gólya olyan helyet keres, amely költésre és táplálkozásra is alkalmas, sok madár Lengyelországba repül emiatt. – Az a célunk, hogy amelyik madár gyógyítható, azon pár hétig segítsünk, hogy újra alkalmas legyen önálló életre – emelte ki Horváth Zoltán. Felhívta a figyelmet, hogy a kiesett fiókát ne szedjék össze, hagyják ott, mert a szülő etetni fogja.