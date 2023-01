Az INFUZE Technologies Kft. Magyarországon is megkezdte a CHASING termékeinek kereskedelmi forgalmazását. A kínai vállalat világelső a csúcstechnológás ipari kategóriás víz alatti robotok kutatás-fejlesztése, gyártása és értékesítése terén.



A CHASING eddig 7 termékgenerációt állított elő, amiket alacsony működési költségek, nagy teljesítmény, könnyű kezelhetőség és kiemelkedő hordozhatóság jellemez. A márka termékei típustól függően akár 200 méteres mélységig is képesek merülni, és akár 4K minőségben készítenek videókat és 12 megapixelben fényképeket, így széles körben használhatóak víz alatti felderítésben, megfigyelésben fotózásban, halászatban, akvarisztikában, víz alatti mentésben, hajótestek ellenőrzésben, tudományos kutatásban, környezetvédelmi felderítésben, vízvédelemben és vízerőművek karbantartásában. A tengeralattjárók natív módon számos hasznos kiegészítőt támogatnak, így opcionálisan felszerelhetők robotkarral, vízalatti mintagyűjtővel, nagyteljesítményű szonárral vagy víz alatti helymeghatározó rendszerrel.



Magyarországon jelenleg a márka két ipari típusa érhető el, a CHASING M2 és a CHASING M2 PRO. A CHASING M2 a világ egyik első könnyű ipari használatra készült vízalatti robot-tengeralattjárója. A modellt digitálisan stabilizált, 4K videóra és 12 megapixeles állóképekre képes kamerarendszerrel, valamint 4000 lumen fényerejű LED-lámpákkal szerelve szállítja a gyártó. A típus elejére és hátuljára további GoPro kamerák, valamint extra lámpák szerelhetők, ezenkívül számos szenzort támogat, például lézeres mérőberendezéseket a víz alatti objektumok méretének meghatározására, repedések mérésére vagy a halak növekedésének megfigyelésére. A M2 súlya kevesebb mint 4,5 kg így könnyen, akár repülővel is szállítható és bárhol alkalmazható. Kezelése egy személyt igényel, gyorsan, akár 3 perc alatt beüzemelhető.