– Nagyon vonzó környezet fogadott Kaposváron, kíváncsian vártam a szakmai találkozót – mondta Melita Balnovic, a verőcei szakképző iskola cukrász szakoktatója. – Szerintem hasznos projektről van szó, lényeges, hogy az oktatók is tisztában legyenek azokat az új trendekkel, amelyeket később az oktatásban is hasznosíthatnak. Ez pillanatnyilag és hosszú távon is fontos. Nálunk is népszerű szakma a cukrászat, minden évben elindítunk egy-egy osztályt, s a fiatalok a gyakorlás során többek közt kelt tésztát, mákos, diós kalácsot és gyümölcsös süteményt is készítenek – folytatta a horvát szakoktató.

Nagyüzem volt már kora délelőtt a kaposvári Teleki utcai tanműhelyben. Lusztigh Mária budapesti mester cukrász vezetésével dolgozott a nemzetközi csapat. A Kossuth-kiflin kívül Rákóczi-túróst is sütöttek, utóbbinál részben mandulalisztet használtak, illetve a tölteléket két fajta túróból állították össze, s a csapat mákos gubával is előrukkolt.