Bár a közösség Zanotta Ilona elnök szerint nemrég még negyven tagot számlált, a rendezvényről sokan hiányoztak. – A Covidot szerencsésen túléltük, azonban az elmúlt időszakban öten végleg eltávoztak közülünk, mások pedig betegség miatt maradtak távol – mondta. A fűtés nélküli teremben sem fáztak, büszkén feszítettek a profi jelmezeikben. Az apácának öltözött Hegedűs Zoltán elmondta: valójában a kaposvári Dorottya-napokra készültek, és nagyon bánják, hogy az idén elmaradt. A saját télbúcsúztatójuk viszont remekül sikerült, a gépzenére ropták a táncot még a fájós lábúak is, és zárórára az asztalokon lévő finomságok többsége is elfogyott. Zanotta Ilona nem ok nélkül jegyezte meg búcsúzáskor: számunkra nem az a fontos, hogy milyen a körítés, hanem hogy együtt lehetünk. Nagyon összetartó társaság vagyunk, nem csak mulatni szeretünk, de a bajban is számíthatunk egymásra…