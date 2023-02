Leépítések fenyegették a kaposvári cukorgyár dolgozóit 1997-ben, de a gyár volt főigazgatója és a fővegyésze megígérte, hogy fel fogja venni őket, ha megtörténnek az elbocsátások, és közösen csinálnak egy csomagolóüzemet. Egy garázsból, mindössze húszezer euró tőkével indult útjára a ma virágzó vállalkozás, amely most a nyugdíjas és a jelenlegi dolgozóit köszöntötte.

– Sokan vannak közöttük, akik máig hűségesek a céghez – mondta Horváth Éva, az 1 MCM társtulajdonosa, aki szerint fontos a törzsgárda tagok megbecsülése. A gyár vezetésében már az 5. generáció viszi tovább az örökséget, hiszen az alapító Karl Schultes-nek már az ükapja is cukorgyárat alapított 1866-ban, míg a család fiatalabb nemzedékéből Florian és Christopher Schultes is helyet kapott a mai vezetésben.

2022 lett a vállalkozás legeredményesebb éve, amikor 40 ezer tonna cukrot tudtak értékesíteni. Összesen 9 nagykereskedő és 100 kiskereskedelmi céget szolgálnak ki hazánkban, Németországban és Kelet-Európában. Különleges termékeikből 40 fajtával vannak jelen a piacon, és 60 dolgozónak adnak munkát. A pandémia időszakában is tudtak fejlődni, mert 2021-ben adták át az új 2200 négyzetméteres raktárépületüket, mutatta be Christopher Schultes. Az 1.MCM nagy szerepet játszik Magyarország cukorellátásában, mondta Michael Schaupp, a partnercégük, a Pfeifer & Langen ügyvezetője, aki hozzátette, hogy a cég mindig is a hosszú távú fejlődésben gondolkodott.