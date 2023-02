Azoknak a kaposváriaknak szerveztek fórumot, akiknek nyaralójuk van a tóparti településen.

Lombár Gábor lapunknak elmondta, jelenleg az egyik távközlési cég dolgozik a nagyközségben. Optikai vezetéket építenek ki, hogy minél gyorsabban és biztonságosabban lehessen internetezni. – Jól haladnak a munkálatok, folyamatosan rá lehet kapcsolódni az új hálózatra – mondta Lombár Gábor. – Az egész települést érinti a beruházás, egyetlen utca sem marad ki belőle. Ez nem az önkormányzat fejlesztése, hanem a szolgáltatóé. Nagy szükség van az optikai vezetékre azért is, hogy ha valaki Fenyvesre költözik, az otthonából is tudjon biztonságosan dolgozni – tette hozzá a polgármester.

Lombár Gábor hangsúlyozta, több adófajtát is megemeltek az idei évtől. A kúrtaxát száz forinttal 400-ról 500-ra drágították. Az építményadó négyzetméterenként 700-ról 900 forintra emelkedett, a kommunális adóként évente 6000 helyett 10 ezer forintot kell fizetni.

A település vezetője arról is beszélt, hogy jövő héten elkezdik felújítani a balatonfenyvesi vasútállomás épületét. A MÁV beruházása az elsődleges tervek szerint idén december 21-ig elkészül. A munkálatok miatt várhatóan útlezárások is lesznek a községben.

A kaposvári nyaralótulajdonosok azt is megtudhatták a beszámolóból, hogy az idén nekiállnak felújítani a balatonfenyvesi kertmozit és környezetét, valamint kialakítanak egy közösségi teret. Az önkormányzat a fejlesztésre mintegy 300 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban.

A fórumon kérdezhettek és beruházási ötleteket is adhattak a nyaralótulajdonosok. Lombár Gábor elmondta, utakkal és azok állapotával kapcsolatban szólaltak fel a legtöbben. Az önkormányzat fejlesztési terveit és az adóemeléseket elfogadták a megjelentek. A fórumot kedden Nagykanizsán szervezte meg a balatonfenyvesi önkormányzat, szerdán pedig Pécsre látogatnak majd.