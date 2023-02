Ferenc atya prédikációjában a feltétel nélküli szeretet és a tökéletességre való törekvés fontosságát emelte ki, ami a házaspárokra különösen is vonatkozik ebből az alkalomból. A Szentírás is azt hangsúlyozza, hogy: „Törekedjetek a szeretetre”! Az ember a tökéletességet keresi. „De még mindig képtelenek vagyunk rá, mert van bennünk hiány, és van bennünk rossz is. Szeretnénk szeretni.” A házasság lényege is az, hogy „tudjam odaadni magam a szeretetben”. Amikor egy férfi és egy nő találkozik egymással, akkor két világ találkozik egymással. A házasság révén próbálják összeegyeztetni az összeegyezhetetlent, de ez nem mindig sikerül. Van viszont javulási lehetőség a kapcsolatokban. A keresztény ember úton van a kapcsolataiban is, amit azonban nem mindig sikerül tökéletesen rendezni. Éppen ezért ezen is lehet javítani. „A tökéletesség felé haladunk, de ez az út, ami boldoggá tesz bennünket.” – hangsúlyozta a plébános. Végül útravalóul azt kívánta a házaspároknak, hogy: „Maradjunk az úton! Jó utazást kívánok hozzá!” Az istentiszteleten a Marcali Fény Gyermekei Zenekar gitáros énekekkel, Balogh Bálint kántor pedig orgonán működött közre. A most megáldott marcali házaspárok a Family, Családi és párkapcsolati magazint kapták ajándékba a Kaposvári Püspökség támogatásával.