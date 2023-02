Több koccanásos baleset is történt az elmúlt évben a vasúti hídon, amely egy csatorna fölött biztosít utat a szerelvénynek, s amelyen keresztül évtizedekig jártak át a környékbeliek autóval, kerékpárral és gyalog, hogy eljussanak a munkahelyükre vagy haza. A híd lezárásával kerülniük kell csaknem harminc kilométert.

– Megszűnne Somogyszentpál zsáktelepülés mivoltja, ha az útvonalon egy járható híd illetve útszakasz épülne, ám a probléma összetett, mert a két település között az út egy szakasza magánút – mondta Szabó Edit, Somogyszentpál polgármestere, aki már jelezte a problémát a térség országgyűlési képviselőjének.

– Abszolút jogos az igény – jelezte érdeklődésünkre Móring József Attila országgyűlési képviselő. – A hidat alkalmassá kellene tenni gyalogos és járművel való közlekedésre, forrást kellene keresni hozzá.

Jelenleg aki a hídon a kisvasút nyomvonalán szeretne átkelni az árok fölött, szabálysértést követ el. Kismartoni Ferenc a pincesoron lakik. – Minden nap meglátogatom az idős testvéremet, aki Balatonmárián lakik – mondta. – Ha Fenyves felé megyek, akkor 9 és fél, majd további 7 kilométert megyek Máriáig. Most, hogy körbe megyek, plusz húsz kilométerrel kell számolnom, ami oda-vissza negyven. Rajtam kívül rengeteg embert érint ez az intézkedés – mondta Kismartoni Ferenc.

– A turizmus szempontjából is jelentősége lenne ennek az átkelési lehetőségnek – mondta Antics László, a Majorka Turisztikai Rendezvényközpont vezetője. – Nagyon sok visszajelzést kaptunk, hiszen mi az egyik útvonal megállója vagyunk. Számunkra értékes, közkedvelt túraútvonal a „gasztro-bringakör” esett ki, ami Fenyvesről indulva bemutatja a somogyszentpáli autentikus pincesort is. Úgy érzem, hogy amikor egyet előre lépünk, nem szabadna kettőt hátra lépni – tette hozzá Antics László, aki márciusban szívesen meghívná az érintetteket Imremajorba egy kerekasztal-beszélgetésre, hogy közösen megtalálják a megoldást.

A vasúttársaság megkeresésünkre közleményében arra hivatkozott, hogy az Országos Vasúti Szabályzat előírásai értelmében a híd nem használható párhuzamos közúti közlekedésre sem gépjárművel, sem kerékpárral, sem gyalog. A rajta való átkelés eddig sem volt legális. Ennek ellenére rendszeresen közlekedtek rajta személygépkocsival, motorral, kerékpárral és gyalog. 2022-ben két alkalommal okoztak autósok balesetet, amikor menetrend szerinti vonattal ütköztek. A MÁV az illegális átjárás megszüntetésére korábban már helyezett el ráhajtást megakadályozó elemeket, ám ezeket illetéktelen személyek eltávolították. A múlt nyári balesetek után betonalapba ágyazott vasbeton oszlopokat telepítettek a hídra való felhajtás megakadályozása érdekében. Az intézkedésről a terület tulajdonosát és a hatóságokat értesítették – áll a közleményben.

1,2 milliárd forintot költött a Balaton körüli kerékpáros-szolgáltatásfejlesztésre egy kerékpáros szervezet. A Nagyberek területén is helyeztek ki kerékpáros útjelzőket, táblákat és egyéb létesítményeket. – Egy a hídon átvezető útvonalunkat érinti az intézkedés – mondta Szabó Lajos, a BalatonBike Déli Kerékpáros Régiójának vezetője. – Ez egy családi program, amelynek a lényege, hogy a táv felét kisvasúttal, a másik, visszafelé vezető részét kerékpáron tettük meg. Az útvonalat hat–nyolc éves gyerekek is biztonsággal teljesíthették.





