– Tíz fő csapatokat vártunk a versenyre, és nagyon örültünk, hogy még a határon túlról, Erdélyből is érkezett csapat, hogy megküzdjön az elsőségért – mondta el a rendezvényről Tauszné Kercza Erika, Darány alpolgármestere. – Amikor reggel érkeztek a csapatok, le kellett adniuk pálinkát, amit szintén értékelt a zsűri. Ezt követően számokat húztak, amiből kiderült, melyik csapat melyik disznót vághatja le. A munka egyszerre kezdődött, és a zsűri az első pillanattól kezdve értékelte a munkát. Számított még a csapat tanyáinak dekorációja is, ezért nem volt mindegy, milyen környezetet alakítottak ki maguknak a csapatok. Hurkát, kolbászt és töltött káposztát kötelezően készíteniük kellett mindenkinek, de természetesen tovább színesíthették egyéb ételekkel is a menüt. Ez azért is fontos volt, hiszen az értékeléshez ezt szépen fel kell tálalni a zsűrinek, hiszen erre is pontot lehetett kapni.

Hajnalban a betyárok cserdítésére egyszerre indult meg a munka, a szalonnán perzseléssel indítottak a legtöbben, de nem mindenki.

– Az erdélyi csapat kicsit eltért ettől, hiszen ők fürdetéses módszerrel kezdik meg a disznó feldolgozását – folytatta az alpolgármester asszony. – A perzselés náluk is megvan természetesen, de utána kicsit eltér a munkafolyamat a mi hagyományainktól.

– Eddig tizenegy alkalommal indultam el ezen a versenyen, és négyszer meg is nyertem a böllérek versenyét – mondta el a fesztivál legeredményesebb böllére, a darányi csapatot erősítő Götz Gábor. – Mindent pontoztak a bírák, mindenre odafigyeltek. A sikerhez én magam kevés lettem volna, a csapatommal együtt kellett a maximumot kihoznunk magunkból, hogy meggyőzzük a zsűrit, mi vagyunk a legjobbak.

– A böllér munkáját külön is értékeltük– mondta el Markovics József főszakács, a fesztivál egyik bírája. – A szúrás, a kivéreztetés, a lefogás a böllér dolga, és mi végig figyeltünk minden lépést, mit hogyan csináltak a csapatok. Az állat szétszedése a böllér feladata volt, amit aztán a csapatok dolgoztak fel a hagyományoknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy kolbász legyen kolbász, legyen benne paprika, fokhagyma, só, bors. A hurka legyen hurka, majorannás, akár véres, akár májas, akár húsos. A tálalás, az ételek íze és minősége mind beleszámított a végső értékelésünkbe.

A fesztiválon a zsűri értékelését követően mulatság vette kezdetét, ahol tombolasorsolással, zenével és műsorokkal várták az érdeklődőket a nap végéig.