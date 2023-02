A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ingatlan adattárában elérhető, a hivatalos tranzakciókból származó NAV-adatok alapján rendszerezték a somogyi vármegyeszékhelyen történt ingatlan adásvételeket. 2022 második negyedévében átlagosan 371 990 forintot kértek Kaposváron egy négyzetméternyi lakóingatlanért. Ugyanakkor az ingatlan típusa szerint komoly szórás figyelhető meg. A használt téglalakások négyzetméterenként 371 188 forintért (146 tranzakció alapján), míg a panellakások 375 990 forintos áron (84 tranzakció alapján) keltek el Kaposváron. A családi házakért 328 203 forintot kértek (5 tranzakció alapján) a tulajdonosaik négyzetméterenként. A piaci szereplők még mindig kivárnak, de most már nem a rezsiárak alakulása miatt, mondta a szakértő.

– Most a megélhetési problémák és az infláció bizonytalanította el a vevőket – mondta Oláh Miklós, az egyik kaposvári ingatlanközvetítő iroda vezetője. – A jegybanki alapkamat felment, ezt követték a lakáshitelek kamatai, így a vidéki jövedelmekhez mérten kevesebben férnek hozzá a banki hitelek lehetőségéhez a lakásvásárlásoknál. Miután a vevők helyzete nehezebbé vált, előbb-utóbb az eladók is kénytelenek levinni az árat. Három hónappal ezelőtt húszmillió forint alatt szinte nem volt eladó társasházi lakás Kaposváron, most 30–35-öt is találni belőlük az interneten.

A kivárási időszak folytatódik, bár az élethelyzetekből adódó lakásügyeletek most is zajlanak, ha lassabban is.

– A befektetési célból vásárolt ingatlanok piacán volt némi megtorpanás, de sejtéseink szerint mostanában kezd visszaállni a normál ütem – értékelte Ház Gergely, egy másik kaposvári ingatlaniroda tulajdonosa. – Az árak nem nőttek bő fél, illetve egy éve, ami azt jelenti, hogy az ingatlanok ára valamennyire mérséklődött az infláció mértékéhez képest.

Homogén a kaposvári ingatlanpiac

Utcákra nem biztos, hogy érdemes lebontani a képet, mert a kaposvári ingatlanpiac ennél homogénebb, tartja Ház Gergely, aki szerint a belvárosi lakások mindig is keresettnek számítottak, az északnyugati városrész családi házai is kedveltek, ahogy a Pipacs utcának is megvan a maga romantikája. A kaposvári lista a Teleki utcával kezdődik, az Ezredév utca lett a második helyezett, és a Somssich utca fért fel a dobogóra közvetlenül a Gróf Apponyi utca és a Losonc köz előtt. A tizenegyedik a Pete Lajos utca, aztán szerepel a listán az Anna utca és a Berzsenyi utca, majd a Reményik Sándor és a Szent Imre utca. A Zaranyi lakótelepet a Fő utca követei, és a húszas listát a Zárda utca és a Zárda köz zárja.

Forrás: KSH ingatlan adattár, Pénzcentrum