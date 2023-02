Nappali képzési formában 173 fő, levelező képzési formában pedig 78 fő nyert felvételt a MATE-ra, ahol a keresztféléves felvételi eljárásban kizárólag mesterképzésekre lehetett jelentkezni. Közülük 109 fő a gödöllői Szent István Campuson, 101 fő a Budai Campuson, 26 fő a Kaposvári Campuson, 12 fő a Georgikon Campuson, 9 fő a szarvasi képzési helyen, 3 fő pedig a Károly Róbert Campuson kezdheti meg a tanulmányait februártól. A legnépszerűbb ezúttal is az agrárterület volt, ahol 113 fiatal érte el a ponthatárokat. Ezen kívül a gazdasági szakokra 52 fő, a környezettudományi és természetvédelmi képzésekre 20 fő, a pedagógiai szakokra 3 fő, a művészeti területre 12 fő, a műszaki-informatikai képzésekre pedig 51 fő nyert felvételt. Az idei favoritok közt szerepeltek a gödöllői műszaki menedzser és a kaposvári pénzügy mesterképzések is, amelyek 29 és 26 fővel indulhatnak. A felvi.hu adatai szerint országos szinten összesen 4870 fő nyújtotta be jelentkezését. A MATE képzéseit 456 fő jelölte meg, így az intézmény országos szinten a negyedik legnépszerűbb az idei keresztféléves eljárásban. A korábban megszerzett diplomára alapuló képzésekre – többek közt a bor- és gasztroturizmus menedzser vagy az agrárdiplomáciai menedzser szakirányú továbbképzésekre – a MATE honlapján február 6-ig még lehet jelentkezni.