Kovács Ferenc 19 éves korában, 1962-ben kezdett dzsúdózni a Pécsi Dózsában. 1969-ben az egyik társával együtt megalapította a Pécsi Gazdászt, ám hiába értek el jó eredményeket – többek között legyőzték városi riválisukat, a Dózsát –, mégis rövid idő elteltével megszüntették a szakosztályt. Ekkor tette át a székhelyét Siklósra, ahol 3 éven át dolgozott. Már elmúlt 40, amikor megyét váltott.

Ezen az estén minden Pixiről szólt.

Fotós: Muzslay Péter

– Az az igazság, hogy én kerestem meg a kaposváriakat, ha szükség van rám, akkor szívesen edzősködnék a Dózsa színeiben – kezdte Kovács Ferenc, vagy ahogy csak sokan ismerik, Pixi. – Aki egy kicsit is ismer, az jól tudja, hogy nekem a dzsúdó a mindenem. Mindig ez volt a legfontosabb, az anyagiak csupán másodlagosak voltak.

– Kereken két évtizedet húzott le Kaposváron.

– Bár időközben elköltöztem Mosdósra, továbbra is somogyinak vallom magam. Azért persze nem változtam meg, maradtam a régi Kovács Ferenc: Mosdóson is leraktuk a fiammal együtt a sportág alapjait.

A dzsúdó a mindene, az anyagiak csak másodlagosak.

Fotós: Muzslay Péter

– Hány embert tanított meg dzsúdózni?

– Ez jó kérdés, s nem tudom rá a választ. Az biztos, hogy nagyon sokat... Volt olyan évünk a Kaposvári Dózsában, amikor több mint kétszázan jártak rendszeresen az edzésekre. De amire igazán büszke vagyok, hogy az egykori tanítványaim közül mintegy kéttucatnyian váltak a dzsúdó rabjaivá; ők most edzőként dolgoznak. Azt is fontosnak tartottam, hogy személyesen megismerjem növendékeim szüleit. Tudjam, milyen életkörülmények között élnek, s hogy a tanítványaim az iskolában is megállják a helyüket.

Nehéz volna megszámlálni, mennyi embert tanított meg dzsúdózni.

Fotós: Muzslay Péter

– A 80. születésnapján rendezett ünnepségen sokan felköszöntötték. Szita Károly, Kaposvár polgármestere és dr. Tóth László, a Magyar – és egyben Európai – Judo Szövetség elnöke is elismerte a munkáját. Melyik ajándéknak örült a leginkább?

– Lehetek őszinte? Annak, hogy azon a bizonyos január 27-ei napon olyan sokan eljöttek a Kaposba. Több mint 30 egykori tanítványom jött el, hogy együtt ünnepeljünk. Egyébként igazi meglepetés volt számomra ez az ünnepség: még a feleségem sem szólt róla. Sajnos, sokan már nem jöhettek el, egyre többen távoznak az élők sorából. Nehéz ezzel szembesülni, de az idő kerekét sajnos nem lehet visszaforgatni.

– A legtöbben csak Pixiként ismerik.

– Az ötvenes években forgatták a Mágnás Pista című tv-filmet, ahol a két Latabár, Árpád és Kálmán volt a főszereplő. Előbbi játszotta Mixit, Kálmán pedig Pixit. Valamiért rám akasztották a többiek a Pixi nevet – alighanem a méretem miatt –, míg a társam, az időközben elhunyt Harmath László pedig Mixi lett. Érdekes módon ezután csak így ismertek és neveztek. Az egyik versenyen az egyik tanítványom a dobogó legtetején feszíthetett büszkén, s az akkori Népsportnak kellettek az edzők nevei. Jobb híján bemondták a hangosbemondóba, hogy Pixit nagyon várják a kettes asztalnál. Ott aztán sikerült tisztáznunk a dolgokat. De van egy másik történetem is...

Pixi kifogyhatatlan az érdekes sztorikból.

Fotós: Muzslay Péter

– Halljuk!

– Először egy győri nemzetközi viadalon találkoztam az akkor még versenyző Tóth Lászlóval. Egymás után szólították tatamira a Béres-lányokat, akik úgy hasonlítottak egymásra, mint két tojás, lévén ikrek. Szerencsétlen szerb bíró kétségbeesetten tapogatta a homlokát, mert meggyőződése volt, hogy ugyanazt az embert látja, aki előtte szerepelt. Én meg kiabáltam a tatami mellől, hogy akit keres, az itt áll mellettem. Akkor lépett hozzám Tóth László, s csak annyit mondott: szólhattál volna korábban is...



Én csak Elvis Presleyt ismerem

Ifjonti éveimben magam is tagja voltam a Kovács Ferenc vezette Kaposvári Dózsának, s akkoriban – hol télen, hol pedig nyáron – Fonyódon edzőtáboroztunk. A nemrég átadott helyi sportcsarnokban volt egy Lokomotív GT-koncert azon a nyáron, az előzenekar a KFT volt, s a dzsúdósokat kérték meg, hogy gondoskodjanak a rendezvény biztosításáról. Már a KFT játszott a színpadon, amikor megérkeztek szépen sorjában a már akkor legendás Loksi tagjai. Somló Tamás futott be utolsóként, aki éppen Kovács Ferenc karjaiba szaladt bele.

– Aztán mégis hová ilyen nagy rössel, és ráadásul jegy nélkül? – kérdezte.

– A mellette álló Hadi József és Somogyi Ákos értetlenül nézett egymásra. Hogy lehetséges az, hogy a mester nem ismeri (fel) az LGT oszlopos tagját, Somló Tamást?

– Én csak a rock and roll királyát, Elvis Presleyt ismerem. De ha ennyire fontos, hát menjen – nyugtázta a történteket Pixi.



Fotó: Muzslay Péter