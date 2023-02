Businessman holding hologram Chat GPT virtual icon on smartphone intelligence Ai, Chat GPT Chat with AI Artificial Intelligence, Futuristic technology, robot in online system. ChatGPT">A ChatGPT kiválthatja az embert a munkaerőpiacról?

Fotó: Shutterstock

A PayScale adatai szerint egy szoftvermérnök az Egyesült Államokban átlagosan 90 ezer dollárt keres egy évben. Ez rendkívül magas fizetésnek számít, így a céges kiválasztási folyamatok a toborzásnál ennek megfelelően szigorúak, hogy csak a legjobbak kerüljenek alkalmazásba. A Mashable.com azt írta, hogy a ChatGPT számára az állásinterjú gyerekjáték volt.

Egy a PCMag által publikált cikk szerint a chatbot minden gond nélkül teljesíteni tudta a Google 3. szintű mérnöki kódolási interjúját. Az állásinterjút egy olyan munkára hirdették meg, amiért a Google évi 187 ezer dolláros fizetést kínál. Az interjún a jelentkezőknek olyan technikai kérdésekre kell válaszolniuk, ami egy fejlett mesterséges intelligencia számára nem okoz gondot. A problémát a ChatGPT-nek a munkahelyi viselkedéssel kapcsolatos kérdések jelentették.

Nem a Google volt az egyetlen multi, ahol az MI jó állást szerzett magának. A Business Insider írt arról, hogy a ChatGPT részt vett egy Amazon-állásinterjún, amit kódoló pozícióra hirdettek. A program sikeresen teljesítette az interjút, ami után

egy belső levelezés szerint a felvételit vezető munkatárs azt írta, hogy aggódik amiatt, hogy milyen hatással lesz az ilyen típusú munkakörökre az MI terjedése.

Az Amazon 135 ezer dolláros kezdő fizetést ad a kódolóknak.

A ChatGPT napos oldala

Ugyan az MI sokakat megrémiszt, hiszen idővel valóban képes lehet állásokat elvenni az emberektől, van hasznos oldala is. Egy Reddit-felhasználó posztolt arról, hogy a kvalitásai ellenére hónapok óta nem talál munkát. Azt írta, hogy 49 állásra jelentkezett már, de mindössze egyszer hívták be interjúra. Végül annak érdekében, hogy gyorsabban tudjon jelentkezni a felröppenő hirdetésekre, elkezdett a ChatGPT segítségével önéletrajzokat és motivációs leveleket íratni magának.

Az MI által szerkesztett önéletrajzokkal 12 pályázatot adott be, amiből az első négy napon 3 állásinterjúja is kerekedett.

A Sky News egyik cikke szerint a ChatGPT nemcsak programozói és mérnöki munkákat tudott sikeresen megszerezni, hanem tanácsadóként is eladta magát. A Schwa londoni kommunikációs tanácsadó cégnél a jelentkezők közül az MI bizonyult a legalkalmasabbnak az állásra.

Hozzáértőbb volt, mint bármelyik ember, aki jelentkezett

– mondta a Schwa tulajdonosa és alapítója, Neil Taylor. Hozzátette, hogy annyi kritikája lenne a ChatGPT-vel, hogy az interjún adott válaszai profik, viszont unalmasak voltak. A Schwa 56 ezer dolláros fizetést ajánlott a munkáért.

A Mashable.com a Sky cikke után felkeresett egy szakértőt azzal kapcsolatban, hogy mit is kell pontosan csinálnia egy kommunikációs tanácsadónak. A megkérdezett szakértő maga a ChatGPT volt, a program elmondta, hogy a kommunikációs tanácsadó egy olyan szakértő, aki felkészíti a megbízóját a cégekkel és magánemberekkel való kommunikációra, hogy a vállalat üzeneteit a lehető legjobban tudják átadni a lehető legszélesebb körnek.

A ChatGPT képességei rávilágítanak egy jövőbeli kihívásra, ami közelebb van, mint eddig gondoltuk.