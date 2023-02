– Itt aztán rengeteg a látnivaló, megnyugtató, hogy a somogyi kamaszok seregnyi szakmából választhatnak – mondta a zselickisfaludi Fodor István, miután végig böngészte az Eötvös Loránd műszaki technikum kínálatát. – Kiváló ötlet, hogy már a piacon is népszerűsítik a szakmai oktatást. Ahogy hallani, a régióban kevés a kőműves, az esztergályos, a szobafestő és a villanyszerelő is, s lényeges, hogy a kamaszok olyan pályát válasszanak, amire szükség van a gazdaságban.

Fotó: Lang R.

Kiss Pálné egy fémrózsát kapott a gépészesek standján, a nyugdíjas asszony szerint nemcsak a tinik, hanem a szülők, nagyszülők is közvetlen információhoz juthattak a rendezvényen. Az egyik látogató, Horváth Ágnes hosszú időn át pedagógusként dolgozott, érdeklődve figyelte a KSZC iskolák ajánlatát. Programozható Lego-robot és tájékoztatók sokasága várta a Noszlopy Gáspár közgazdasági technikum pultjánál a betérőket. Négy ágazatban – gazdálkodás, informatika, kereskedelem, szállítmányozás – zajlik az oktatás, s angol nyelvű képzéssel is bővíteni akarják a programot. Mézes és kakaós krémest is kínáltak a Széchenyi István Technikum és Szakképzőiskola standján, Fodor-Takács Eleonóra oktató válaszolt az érdeklődők kérdéseire.

Fotós: Lang R.

– Nagyon tetszik a cukrász szakma, a tanulásra és a fejlődésre egyaránt van lehetőség – mondta Péter Viktória, aki diáktársával, Langmár Fruzsinával közösen vett részt a pályaorientációs napon. – Örömmel készítek dobos, citrom és csoki tortát is.

Fotós: Lang R.

Takács Szilvia, az Eötvös Loránd műszaki technikum igazgatója hat ágazatban 12 szakma közül választhatnak náluk a jelentkezők, így többek közt a gépjármű mechatronikusokon kívül gépgyártás-technológiai technikusokat is tanítanak. Mécsestartó, ünnepi dísz és mobiltartó: a fa sokoldalú felhasználásának lehetőségeit villantották fel a Lamping József technikum standján. Kard János, a KSZC főigazgatója azt mondta: a nagy piacon először mutatkozott be négy tanintézményük. A centrum tíz iskolájában közel 430 oktató 5000 diákot tanít, s 19 ágazatban 56 szakma zajlik az oktatás.