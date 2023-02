Jött, fújt és sok gondot okozott a szombati szél. Felkorbácsolta, kilendítette medréből a Balatont, hogy Fonyódon például több mint 121 kilométeres sebességgel feszüljön a fáknak, épületeknek, s mindennek, ami az útjába került. A szélvihar Somogyszerte több száz, akár százéves fát csavart ki a helyéből, szakadtak a felsővezetékek, repültek a háztetők, totálkárosak lettek a rosszkor rossz helyen lévő autók. Ma még nem tudható, hogy mekkora is a kár.

A természet már csak ilyen – mondhatnánk. A világban vannak sokkal szélfuttább helyek is, mi ebből a szempontból sem szólhatunk egy szót sem itt a Kárpát-medencében. A baj azonban itt is baj, amelyre reagálni kell, talán éppen úgy, ahogy azt a szolgáltatók tették! Hivatásos és önkéntes tűzoltók, civil szervezetek, önkéntesek, az áramszolgáltató emberei. Jó volt látni, hogy kritikus helyzetben is számíthatunk rájuk. A legádázabb küzdelmet az áram visszaszerzéséért kellett folytatni.

Hála a tudomány haladásának, ma már meglehetős biztonsággal kiszámítható a régebben oly kiszámíthatatlannak tartott időjárás is. A modern média világában pedig ez a hír (is) gyorsabban terjed, mint maga a vihar. Mi magunk is számos felületen írtunk róla: hol és mikorra várható, mit célszerű tenni ilyen helyzetben. Talán azt is újraírhattuk volna, hogy mi is az a szél, hogy a felmelegedést és a lehűlést szükségszerűen levegőáramlás, azaz szél kíséri, s néhol bizony brutális lesz, a hatását tekintve is.

A közösségi média felületein aztán gyorsan kiderült: hiába nagy a forgalom, ha kicsi a hatás. Mert amióta a régi kocsmai kommunikációs tartalom és színvonal a világhálóra költözött, a térben legalábbis minden is igaz, meg annak az ellenkezője is. A többség – szerencsére – arra használta az új lehetőséget, amire való, tájékoztat, hírt ad, ám a kommentelők egy része úgy tett, mint az újszülött, akinek minden vicc új! Gyorsan kiderült, hiába volt a figyelmeztetés, hogy töltsék fel a mobiltelefonokat, tartalékoljanak ivóvizet, gondoskodjanak átmeneti fényforrásról. Ahogy ilyenkor ez elvárható. S persze a higgadtabb posztolók mellett most is megjelentek a mindent, mindenkit felelősnek tartó fotelforradalmárok, az itt mindig, minden rossz „tábornokai”, a hergelők, akiknek mindenről csak az jut eszükbe, akik egy viharba is képesek belelátni sajátos világuk kivetülését. Szerencsére a tettek embereihez képest most is jelentős kisebbségben voltak.