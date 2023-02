Füstölt és gőzölgött, vagy éppen forrt valami a rendezvénysátorban. Szívesen fogyasztották az érdeklődők a meleg ételeket és forróitalokat, hiszen napközben a szél jól lehűtötte a kedélyeket.

– Meghívlak egy forralt borra, most már a nyár felé tartunk – szólt barátjához egy fiatalember, miközben a tenyerét dörzsölte, hogy felmelegedjen.

– Hat helyi borászat, öt télen is nyitva tartó étterem, valamint egy delikát mutatkozik be a rendezvényen, amit a helyi vállalkozók hívtak életre – mutatott körbe Bór Norbertné, főszervező, miközben a kóstoltatáshoz készültek a helyiek. Ócz József, a hegyközség elnöke is a standján rendezgette a borospalackokat.

– Fontos, hogy a Balatonnál télen is legyen program és minél szélesebb körben megismerjenek bennünket – mondta. A lellei Kishegyről három étterem gárdája fogott össze, hogy megcsiklandozza az érdeklődők ízlelőbimbóit.