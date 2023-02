Molnár B. Dóra egyik legnagyobb élménye az volt a közelmúltban, hogy koccinthatott a Cápák között című televíziós műsor utolsó forgatási napján. – Nagyon jó közeg volt számomra emberileg és szakmailag, nem is gondoltam, hogy ennyire befogadó lesz a stáb – mondta. – Először a szereplőválogatást bízták rám, majd a segédszerkesztői pozícióba kerültem és az utómunkában is részt vettem. A „cápákkal” nem beszélgettem túl sokat, de az azért mindegyikről kiderült, hogy kellemesebb emberek, mint amilyennek a műsorban tűnnek – mesélte Molnár B. Dóra.

– Egy elérhetetlen álomnak tűnhet egy ilyen produkcióban dolgozni, ám kiderült: erre is ugyanúgy hirdetnek állást, mint minden másra. Izgatottan küldtem el a jelentkezésem, és már másnap behívtak elbeszélgetésre. Amikor elkészült a stúdió díszlete, onnan küldtem egy fényképet magamról a családomnak. Anyukám csak annyit mondott: látszik, hogy „otthon” vagyok. Valóban úgy éreztem a forgatás alatt, hogy hazaérkeztem – mondta a jutai lány.

Gyakorlata már akkor is volt, mielőtt a cápák közé „vetette magát”, hiszen egy egyetemi televízióban, a Budavári Schönherz Stúdióban műsorokat vezet és szerkeszt.

Dóra az ELTE-n magyar és média szakon tanul, de jelentkezett a Budapesti Műszaki Egyetem kommunikáció és médiatudomány szakára.

– A tanárképzés felénél úgy éreztem, ennél többre vágyom, ám ahelyett, hogy félbeszakítottam volna a tanulmányaimat, beadtam a jelentkezésem. Akkor ért a sokk, amikor kiderült: felvettek. Meg kell oldanom, hogy a két egyetemre egyszerre járjak nappali tagozaton. A két campus Budapesten elég messze van egymástól, így nekem kapóra jöttek a pandémiás lezárások. Otthon, egy helyben ülve váltogattam a két intézmény előadásai között, hol az egyiket, hol a másikat hallgattam online – nevetett Dóra.

– Tanári gyakorlatomat állami és alapítványi iskolában is eltölthettem. A kétféle intézmény között nagy különbséget tapasztaltam infrastrukturális felszereltségben, ám nem mondanám, hogy a jól felszerelt alapítványi iskolában motiváltabbak volnának a diákok. Sőt, úgy érzem, felnőttebb fejjel jobban látom, milyen lehetőségeket hagynak ki azáltal, hogy nem mindig érdekli őket a tananyag – mesélt pedagógusi tapasztalatairól a fiatal tanárnő.



Szívesen készítene saját szórakoztató tévéműsort

Amikor Molnár B. Dórának szabadideje lenne, akkor is szívesebben csinál magának programot, vagy megoldandó problémát keres. Bár még csak most ismerkedik a televíziózás világával, máris vannak tervei a továbbiakat illetően. Szívesen vezetne műsorokat, ám a kulissza is érdekli. – Szeretnék értékteremtő szórakoztató műsorokat készíteni. Mostanában egyre népszerűbb a vegán életmódra áttérni. Én ugyan nem vagyok vegán, de érdekes lehetne egy olyan műsor, amelyben vegánételeket főznek, akár egy vetélkedő keretében. Szívesen visszahoznám az olyan szórakoztató, ám egyben kultúrát közvetítő műsorokat, mint a Legyen ön is milliomos! – mondta a huszonéves jutai lány.