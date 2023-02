Nem panaszkodhat a szennai Miszlang Jánosné, bár azt nem állítja, hogy a nyáron „fullon volt” náluk a ház. Állandó vonzerőt jelent az ide látogató turistáknak a szennai falumúzeum, a patcai Katica-tanya vagy a bőszénfai szarvasfarm és a szép zselici táj.

– Nálunk nincsen jakuzzi, hagyományos falusi turizmusra számíthat, aki hozzánk ellátogat és sokat kirándulhat a környéken – idézte fel az Ágnes vendégház tulajdonosa. – Nem egyszerű talpon maradni, közben én is beléptem a 70. évembe. Azt is elfogadjuk, ha kevesebb a vendég, mert az idő jár felettünk, de a házat fenn kell tartani. Bizakodva nézünk az idei év elébe is, reméljük, hogy lesz forgalom.

A somogyvári Márta levendulás kertje és vendégháza főként a Balatonra érkező vendégekre épít, és azokra, akik a somogyvámosi Krisna-völgybe igyekeznek, ám augusztus vége óta nem volt vendégük. – Az idénre összesen két foglalásom érkezett eddig – mondta Sebestyén Márta. – Több szálláshely-tulajdonossal beszélgettem, és mindenki azt gondolja, hogy vagy eladja az épületet vagy lehet, hogy alkalmilag fel kell függesztenünk a tevékenységünket, mert kiadásaink vannak. Nem tudom, hogy mire számítsak, ezért megmondom őszintén, hogy árusítom is az épületet. Nem hiszem, hogy az embereknek a mostani helyzetben arra lesz igénye, hogy utazzanak, és hetekre szálláshelyeket foglaljanak le.

Fotó: Lang Róbert

Könnyebb évre számítanak, de ahhoz támogatás kell

Kicsit könnyebb évre számítanak 2023-ban, bár ehhez támogatásra lenne szükség, közölte a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete, amely közel 100 vállalkozást tömörítő szervezet. Fontos lenne, hogy újabb fejlesztési források nyíljanak meg számukra. Utoljára a turisztikai célú Kisfaludy-programból tudtak építkezni, szálláshelyet bővíteni, infrastruktúrát fejleszteni. Ehhez szükséges lenne, hogy stratégiai célként jelenjen meg a falusi turizmus vállalkozásainak támogatása. Továbbra is fontos lesz, hogy kapcsolódjanak az „Aktív Magyarország” program rendezvényeihez, a túraútvonalak, kerékpárutak melletti turisztikai attrakciókhoz, látogatóhelyekhez. A Nemzeti Agrárkamara (NAK) szerint még nagyobb lehetne a falusi turisztikai szolgáltatók hatékonysága, ha a különböző szakmaközi szervezetek segítenék őket a saját marketingtevékenységükkel, hiszen ezáltal tudnák növelni az ismertségüket.