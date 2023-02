A volt államfő a műsorában - amely elérhető a legnépszerűbb videómegosztón is - Szita Károly (Fidesz-KDNP) kaposvári és Papp László (Fidesz-KDNP) debreceni polgármesterrel beszélgetett.

Áder János emlékeztetett: az Under2 (2 fok alatt) mozgalomhoz csatlakozók azt vállalják, hogy 2050-re 1990-hez képest 80 százalékkal csökkentik szén-dioxid-kibocsátásukat. Ma már 270 tagja van a mozgalomnak, és körülbelül kétmilliárd embert képviselnek. A mozgalomhoz a magyarországi megyei jogú városok is csatlakoztak 2018-ban, a beszélgetésben pedig azt tekintette át Áder János és a két polgármester, az elmúlt öt évben mit ért el Kaposvár és Debrecen a vállalások teljesítésében.

Szita Károly elmondta: Kaposváron a cukorgyártás melléktermékéből, répaszeletből állítanak elő energiát. A cukorgyártásnak nagy az energiaigénye, ezt korábban földgázból fedezték, ám mára már évente 35 millió köbméter biogázt tudnak előállítani a répaszeletekből. Ezzel nem csupán fedezik a cukorgyár energiaigényét, hanem ezzel a biogázzal fűtik a város uszodáját és 40 autóbuszt is üzemeltetnek vele. A kormány négymilliárd forint támogatást adott a cukorgyárnak, hogy megvalósíthassa a szükséges beruházásokat.

Áder János felhívta a figyelmet: tíz évvel ezelőtt még "elpocsékolták" ezeket az energiákat, most azonban már hasznosítják, hozzájárulva a kibocsátás csökkentéséhez.

A beszélgetésben szóba került, hogy Kaposváron 100 megawatt, Debrecenben pedig 24 megawatt kapacitású napelempark létesült. Szita Károly jelezte: a kaposvári napelempark 55 ezer ember - vagyis egy Kaposvár-méretű város - éves elektromosáram-szükségletét fedezi. Kiemelte: korábban nem gondolták, milyen értéket "dobnak ki az ablakon", de az energiaválság rávilágított arra, hogy Kaposvár jó úton indult el, sőt még ösztönzi is a további beruházások felgyorsítását, hogy minél kevesebb gázt és elektromos energiát kelljen vásárolniuk és minél többet saját maguk termeljenek meg.

Szita Károly megjegyezte: Kaposváron nyolcmilliárd forintos beruházást készítettek elő, hogy a gázüzemű buszokat elektromosra cseréljék, ehhez a napelempark mellé tárolókat kell építeni.

Szóba került az is, hogy az uniós források szükségesek a nagy költségigényű, de a közösségi, környezeti érdekeket szolgáló beruházások megvalósításához.

Áder János kérdésére, hogy mennyivel csökkent a városokban a kibocsátás, Szita Károly elmondta, Kaposváron ez 56 százalék.