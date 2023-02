A szervezet pénz helyett inkább eszközöket kért, 650 ezer forint értékben.

– Mindenképpen az volt a célunk, hogy a kollégák érezzék, hogy ők kapják, mert értékeljük a munkájukat. Azokat az eredményeket, amelyeket elértünk, a munkatársainknak köszönhetjük, ezért választottuk ezt a megoldást – mutatta Bacza Barbara, a központ vezetője.

Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének is meglepetésként hatott minden ajándék, amelyeket egy furgonból segített kiosztani a jelenlévőknek, hogy a gyermekházba bevigyék.

– Egyebek mellett kávégépet, szódagépet, porszívót, nyomtatót és vetítővásznat is kértünk, amelyek a munkakörülményeket megkönnyítik. Természetesen a gyerekekre is gondoltunk: egy fagylaltkészítő gépet is igényeltünk a nyári hónapokra tekintettel – sorolta a központvezető, majd körbevezette Kaposvár polgármesterét az épületben. Éppen gyógytorna foglalkozást tartottak, és a délutáni „Kaposvár kvízre” készültek a szülőfórum keretein belül.