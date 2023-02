– Megpucoltam a sárgarépát, összevágtam snacknek, a nagymamák viszik az unokáknak és sütve fogyasztják – mondta el Kovács Zsanett. A kaposvári őstermelő pucolt fokhagymát is kínált vásárlóinak. – Mondják a hideget, veszek mézet és láttam szárított hárs virágot is – mondta el az egyik vásárló. Egervári Lídia kosarába gyümölcs és zöldség került. – Mindig itt veszem az almát, petrezselymet, mert feleannyi, mint a multikban, vettem friss hagymát az egyik nénitől és mindig hozok magammal újrahasznosított zacskókat – mondta el a kaposvári fiatal. A húsos pultoknál keresett volt a sütnivaló hurka, kolbász és a kocsonyahús is. – Nálam a kolbászt, szalámit keresik, sajnos a töpörtyű aranyárban van, nagyon drága a zsírszalonna és három kilónyiból lesz egy kiló, én 4500 forintért adom, de láttam másnál 7-8 ezerért is – mondta el Tóth József jutai őstermelő. Hozzátette: már készülnek a húsvétra, a sonkák 6-8 hétig sóban állnak, majd füstölik. A cserepes jácintok és a színes primulák már a tavasz közeledtét jelezték Szalai Erzsébet standjánál.