Ormai István polgármester megköszönte az ápolók áldozatos munkáját, akik szívvel-lélekkel gyógyítják a betgeket.

– Közös társadalmi felelősség jelenik meg az egészségügyi ellátásban, és a politikának meg kell határoznia, hogy a jövőben milyen rendszerre van szükség, milyen erőforrásokat biztosít a működés érdekében – mondta Ormai István. Kiemelte, az ellátórendszer egyik erőforrása az ápolók közössége, akik tudásukkal, hozzáértésükkel, tapasztalataikkal, empátiával mindennapi munkájukban érvényesítenek.

– A köszönet és elismerés napjai, együtt ünnepeljük Somogy négy kórházának és öt járóbeteg ellátójának ápolóit, az alapellátásban és mentőszolgálatnál dolgozókat – kezdte köszöntőjét Moizs Mariann, a Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója. Kiemelte: nehéz időszakon vannak túl a koronavírus-világjárvány után, de az összefogás révén sikerült helyt állniuk. – Nagy változások elején vagyunk, 2021. decembere óta szervezeti-irányítási-gazdálkodási integráció történt meg a megyében, ennek eredményei már látszanak, a városi intézmények likviditása javult, tudjuk mit kell még javítanunk – emelte ki Moizs Mariann.

A beteg igényeinek minél közelebbi ellátása mellett erősíteni kell a szűréseken való részvételt, valamint az idős korúak ellátását is meg kell oldani. – A humán erőforrást meg kell becsülnünk, a szakdolgozók öregszenek és fogynak, munkacsoportunk foglalkozik a továbbképzésekkel és az utánpótlás neveléssel – jegyezte meg a főigazgató. Az ünnepségen Moizs Mariann köszönetet mondott az Országos Mentőszolgálatnak, valamint virággal és oklevéllel köszönte meg az ápolóknak áldozatos munkájukat.

Szívvel-lélekkel dolgozik harminc éve

Fábikné Kocsis Tünde harminc éve dolgozik az egészségügyben. A nagyatádi kórházban kezdett 1993-ban a sebészeti osztályon, majd krónikus osztályon, jelenleg a tüdőgondozóban röntgen asszisztensként tevékenykedik.

– Édesanyám is egészségügyben dolgozott szakápolóként, valószínűleg a pályaválasztásomban ő is közrejátszott, de a mai napig is szeretem szívvel-lélekkel csinálom – mondta el az ápolónő. Tünde szerint a legnagyobb elismerés, mikor sikerül valakit meggyógyítani. – A kezdetekkor volt egy olyan betegünk, akiről nem gondoltuk, hogy gyógyultan távozik és sok éven keretül, mikor a városban összefutottunk mindig megköszönte, amit a gyógyulásáért tettem, sajnos volt olyan esetünk is, akit nem tudtunk megmenteni, nehezen, de sikerült túltennem magam – mesélte meghatottan.

Mutatjuk az elismerésben részesültek teljes listáját

Dr. Moizs Mariann főigazgató a több évtizedes eredményes együttműködés elismeréseként emléktáblát adományozott az Országos Mentőszolgálat Somogy Megyei Szervezete bajtársainak, melyet Dr. Buda Péter regionális igazgató és Börzöli Zoltán vezető mentőtiszt vettek át.

Dr. Moizs Mariann elismeréseket adott át nagyatádi munkatársaknak Dr. Pósa István intézményvezetővel.

Főigazgatói dicséretben részesültek:

• Bauer András szociális gondozó és ápoló, Pszichiátriai Osztály

• Bencsik Judit pszichiátriai szakápoló, Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

• Fábikné Kocsi Tünde röntgenasszisztens, Tüdőgondozó

• Fonyó Zsuzsanna OKJ ápoló, Sebészeti Osztály

• Fülöp Erika Mária laboratóriumi szakasszisztens, Központi Laboratórium

• Horváth Katalin OKJ ápoló, kardiológiai szakasszisztens, Sürgősségi Betegfogadó Hely

• Rácz Istvánné ápoló, Reumatológiai Osztály

• Szira Gáborné ápoló, Belgyógyászati Osztály

• Szünder Anikó ápolási asszisztens, Krónikus Utókezelő Osztály

Ormai István Nagyatád polgármestere a COVID-ellátás első vonalában teljesítő ápolói kollektívát jutalmazta.

Elismerést kaptak: Dergecz Anett, Putics Tünde Ágnes, Meleghné Pintér Bernadett, Papp Józsefné, Melles Zoltánné, Lászlóné Szűcs Réka és Nikolauszné Merkei Gabriella.