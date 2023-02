A somogyi megyeszékhely több pontján is áramkimaradást okozott a szombati reggeli szélvihar. Információink szerint a Füredi és Pipacs utcai szakaszon túl a Ballakuti utca környékét is érinti a probléma. Az esettel kapcsolatban megkerestük a szolgáltatót, ahol Varga Ivett, az E. ON Hungária Zrt. sajtószóvivője elárulta: Somogy több településén dolgoznak jelenleg kollégái az áramszolgáltatás mihamarabbi visszaállításán. – A szélviharban kidőlt fák több helyen átszakították a vezetékeket, vagy kidöntötték az oszlopokat, kollégáim nagy erőkkel folyamatosan dolgoznak megyeszerte – tájékoztatta portálunkat Varga Ivett, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy sajnos a nap folyamán további szakaszokon okozhat problémát az erős szél. Hozzátette: köszöni a felhasználók türelmét és megértését.