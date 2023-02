A tavaly elindított petíciót több mint 9 ezren írták alá. Elsősorban az egy kilométeres partszakaszra tervezett négy nagy kocsma ellen tiltakoztak, de azt is sérelmezték, hogy kerékpárút és futópálya is van a környéken, szerintük ez is veszélyes a strandolókra nézve. A tiltakozás elindítói kisajátítási hullámtól tartanak, és zajtól, szeméttől, szagoktól, és mindezek mellett a turisztikailag frekventált helyeken kicsit sem idegen jelenségtől: a tömegtől.

Időközben nyilvánvalóvá vált, hogy az Alkotmánybíróság korábbi döntése értelmében a Balaton-part közelében, 30 méteren belül nem lehet építkezni. Kivételt ez alól csak a kikötői kiszolgáló létesítmények képeznek, a strandiak azonban nem. Így a tervezett büfék és mosdók sem építhetők meg a 26 méter széles Árpád-parti strandon. – Hiába adtuk ki a területet a bérlőnek, mégsem épülhet meg sem a büfé, sem a tervezett vizesblokk – mondta Hidvégi József, Fonyód polgármestere. – Az utóbbi a nagyobb baj, mert jelenleg egyetlen mosdó van az 1,3 kilométer hosszú strandon, s ez nyáron nagyon kevés – mondta a városvezető.

A büfékérdést mobil szerkezetekkel megoldják majd a partszakaszon, de ezek csak maximum féléves működésre kaphatnak engedélyt, tette hozzá a polgármester. A város önkormányzata összesen 30 millió forintos pályázati forrást nyert az Árpád-partra tervezett strandi épületekre, azonban az elnyert támogatást az építési tilalom miatt vissza kellett fizetniük.