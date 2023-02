A földforgalmi törvény múlt év végi módosítását követően az erdőnek nem minősülő földeknél a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jogosult vizsgálni a szerződés szerinti vételár mértékét is. A törvényben előírták, hogy májustól a föld eladási ára 10 százaléknál nagyobb mértékben nem haladhatja meg az előző évben a helyi viszonyok között helyben kialakult és átlagosnak számító forgalmi értéket.

– Ez arra lesz jó, hogy ne írjanak bele valótlanságokat az adásvételi szerződésekbe, és ezzel ne tartsák távol a földvásárlástól a kisebb pénzű embereket, ezt én helyesnek tartom – értékelte kérdésünkre Udvaros Zoltán, látrányi nagygazda.

– Ma csak elvétve lehet eladó földet találni – mondta Bódis József nemesvidi gazdálkodó. – Lassan elérjük az osztrák szintet, nem az ár nagyságában, hanem abban, hogy alig akad tulajdonos, aki eladná a földjét. Talán csak az, aki megszorult vagy aki földet örökölt, és nem akar foglalkozni vele. Ezért gondolják azt a somogyi gazdálkodók, hogy jelentős piaci szerepe nem lehet majd az ársapkának, de azt sokan megerősítették, hogy a földbérleti és az adásvételi szerződések között sok a spekulatív jellegű, amelyek arról szólnak, hogy a helyieket hogyan szorítsák ki a földvásárlásból. Annak ellenére, hogy banki átutalásokkal kell megerősíteni a pénzforgalmat, de hogy valójában mi történik a két fél között, akár titokban is maradhat. Ez nem ársapka, javított ki Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) somogyi elnöke, aki elmagyarázta a jövőbeli metódust, amelynek célja, hogy megvédjék a termőföldet a spekulánsoktól és az inflációtól. A termőföldek árai Somogyban mostanában lassú, de folyamatos emelkedést mutattak.

– Minden településhez tartozik egy statisztikailag megállapított átlagár – mondta Madarász Zoltán. – Az ettől tíz százalékos eltérés indok lehet arra, hogy a helyi földbizottság ne hagyja jóvá az adásvételt. Akadnak kirívó esetek, de amennyiben indokolt a 10 százalékot meghaladó áremelkedés, figyelembe kell venni. A májustól hatályba lépő törvénymódosítás erre felsorol olyan példákat, mint az öntözhetőség, a nagyobb termőképességű, magasabb aranykorona értékű földek, a közútról könnyen megközelíthető, közművesített vagy az alakja miatt könnyebben művelhető területek.

Elvétve található csak tulajdonos Somogyban, aki eladná a földjét.

Az infláció húzta magával a föld árát

Tavaly már lehetett hallani hektáronkénti több mint hárommillió forintos földügyletről is Somogyban, miután az ingatlanárak növekedése és az infláció húzta magával a termőföld árát. 2021-ben a legmagasabb a közép-magyarországi 2,3 milliós átlag­ár volt, de néhol a Dél-Dunántúlon is átlépték az árak a 2 millió forintot. Tavalyelőtt megyei bontásban Tolnában voltak a legmagasabb hektáronkénti árak 2,4 millió forinttal. Az országban a legdrágábban a hajdúszoboszlói járásban lehet földet venni, legolcsóbban pedig a pétervásárai és az ózdi járásban. A nagyatádi járásban 1,2 millió forint alatt is vásárolható volt föld, a marcali és barcsi járásban átlag 1,2–1,5 millió forint között mozgott, a csurgóiban és a kaposváriban 1,5 és 2 millió forint között fizettek egy hektárért átlagosan. A Balatonnál viszont könnyen találkozhattunk 2 millió forint fölötti földárakkal is.