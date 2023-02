Az elmúlt időszak gazdasági, társadalmi viharai alaposan megtépték idegrendszerünket. Alig éltük túl a világot megrengető vírusjárványt, máris háborútól retteghettünk, igaz legtöbben csak a híradások alapján. Már közben is lehetett sejteni, hogy mindennek ára lesz, és kétségünk sem volt, hogy mi fogjuk megfizetni.

Hangzatos címkével láttuk el a tényt, hogy mindenért elkezdtünk többet fizetni, és utána már csak inflációnak hívtuk. Voltak persze termékek, melyeknél értettük a világgazdaság vaslogikáját és – összeszorított fogakkal – kifizettük értük a magasabb árat. Azonban akadt köztük olyan is – nem is egy –, ahol rögtön spekulációt és extraprofitot gyanítottunk.

Most örömteli hír fogadott minket a napokban. A tehenek átgondolták, olcsóbban fejhető belőlük a tej ezután. A tejtermelők nem járnak rosszabbul, a gyártók nem bánják talán túlságosan, mi vásárlók pedig megkönnyebbülhetünk valamelyest az üzletek hűtőpultjainál.



A tehenek átgondolták és olcsóbban adják ezután a tejet.



Természetesen mindannyian sejtjük, hogy az árképzés alakulása nem a tehenek jókedvén és nem is a termelők munkaszeretetén múlik. Talán éppen ezért is tudják nehezen összeegyeztetni az alsós matekkal az ilyen nagymértékű csökkenést sokan. Mert az nagyjából nyilvánvaló, hogy az előállítás és a kereskedelmi forgalmazás költségére rátett tisztességes árrés eredményez egy árat, amit mi megfizetünk. Vajon melyik elem ára esett most negyven százalékot? S hogy lehet az, hogy átengedik a vevőnek, aki alapvető élelmiszerről lévén szó, az eddigi csillagászati áron is kénytelen volt megvenni?

A kérdés persze költői és leegyszerűsített, pusztán gondolatébresztő. Ilyenkor örülni illik, hiszen az egy éve kétszáz forintos tejet már négyszázért is megkaphatjuk. És közben egy pillanatra nem adjuk fel a reményt: egyszer minden a régi lesz.