Mátrai Zoltán, a Tulipgarden társalapítójának az a célja, hogy egész éven át látogatható kertet alakítsanak ki, ahol mindig lesznek virágzó, illatozó növények. Az idei virágos szezont jácinttal, nárcisszal, tulipánnal indítják el.

A kertben 120 ezer tulipánvirág-hagymát ültettek el. A Tulipgardennek van egy bemutatóterme is, ahol ötvenféle virágzik, nagy területen pedig mintegy húszfajta bontja majd a szirmait bő egy hónap múlva. – Szinte mindegyik tulipán különleges és érdekes, hagyományos alig található közötte – mondta Mátrai Zoltán. – A tulipánok a formájukról, alakjukról, színükről, méretükről kapták a nevüket. Van fodros, papagájos és botanikai példány is, ami egészen apró, akkora, mint egy hóvirág – tette hozzá a Tulipgarden társalapítója.

A virágok szerelmeseit az idei évtől levendulaültetvény is fogadja majd Szőlősgyörökben. Magról vetett, francia levendula színezi át a település határát, összesen 50 ezer tövet ültettek el a földeken.