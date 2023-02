Az Európai Bizottság Magyarországon is hivatalosan elindította új kampányát, amely a bűncselekmények áldozataira és a számukra elérhető támogatásokra hívja fel a figyelmet. Ennek érdekében a kampány nyitóeseményén olyan ismert közéleti személyiségek vettek részt az úgynevezett „Nyitott szemmel" kihívásban, mint Eke Angéla, Tanulom Magam Attis, Marge, Kovalcsik Krisztina (Lusta Lány), Farkas Franciska és Csepelyi Adrienn. A kihívás során a résztvevők farkasszemet néztek egymással, szimbolizálva ezzel, hogy nyitott szemmel járnak, nem hunynak szemet az áldozatok problémái felett. A kampány egy uniós stratégia része, melynek célja biztosítani, hogy az áldozatok teljes mértékben élhessenek a jogaikkal. „Fel kell ismernünk a bűncselekmények áldozatait, és biztosítanunk kell számukra a gyógyuláshoz és a továbblépéshez szükséges támogatást" - mondta Didier Reynders igazságügyi biztos. „Sok áldozat nincs teljesen tisztában a jogaival, így nem is tudnak ezekre a jogokra megfelelően támaszkodni" - tette hozzá. A kampány elindítása előtt az Európai Bizottság reprezentatív kutatást végzett az Európai Unió tíz országábani, köztük Magyarországon is a 18-30 évesek körében, hogy felmérje, mennyire vannak tisztában az áldozatok jogaival. Emellett a felmérés célja az is volt, hogy az európai szerv megismerje a hazai támogató szervezetek elérhetőségét és a bejelentések lehetőségeit itthon. A felmérésből az derült ki, hogy a magyarországi válaszadók 59%-a nincs tisztában azzal, hogy a bűncselekmények áldozatai az EU-s jogok révén védelmet élveznek. Még a tudatosabb válaszadóknak is csupán a fele ismerte a vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket. Kulcsfontosságú, hogy az áldozatok és környezetük – barátaik és családtagjaik – megértsék, milyen jogaik vannak, és hogyan élhetnek velük. A tanulmány azt is mutatja, hogy a magyarországi válaszadók 86%-a ajánlaná professzionális támogató szervezetek segítségét. Ennek ellenére Magyarországon a válaszadók mindössze 27%-a ismeri a bűncselekményeket bejelentő forródrótokat (a 10 ország átlaga 82%). Az is kiderült, hogy a vizsgált országokban 10-ből 1 kitöltő jelentett be bűncselekményt a kitöltés előtti 6-12 hónapos időszakban. Magyarországon volt a legalacsonyabb ez az arány (4%). Azonban, ha nem csupán az elmúlt időszakban vizsgált, hanem a valaha a rendőrség számára jelentett incidensekről van szó, ott hazánk kerül az első helyre 56%-kal.

A felmérést az ICF International végezte 10 uniós tagállamban (Belgiumban, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Romániában, Lengyelországban és Szlovákiában), több mint 4000 válasz érkezett, ami lehetővé tette a megbízható, reprezentatív megállapításokat.

Néhány érdekes, Magyarországra vonatkozó adat a tanulmányból:

· A válaszadók kevesebb mint fele (40%) jelentett már a rendőrségnek élete során valamilyen incidenst. Magyarországon jelentettek a legtöbben, a válaszadók 56%-a.

· A válaszadók fele úgy véli, hogy az EU megvédi polgárait a nemi alapú erőszakkal szemben. Ez az arány Magyarországon volt a legmagasabb (77%).

Az áldozatok alapvető jogairól:

Az EU-ban a bűncselekmények áldozatainak jogai a következőket foglalják magukban:

· A megértéshez és a megértetéshez való jog: az áldozatokkal folytatott kommunikációnak egyszerűnek és érthetőnek kell lennie.

· A tájékoztatáshoz való jog: Az áldozatoknak joguk van a támogatással, kártérítéssel, helyreállító igazságszolgáltatással és védelemmel kapcsolatos tájékoztatáshoz. Tájékoztatni kell őket arról, hogy hogyan jelenthetik be a bűncselekményeket, és hogyan juthatnak jogi tanácsadáshoz.

· A támogatáshoz való jog: Minden áldozatnak joga van az áldozatsegítő szolgáltatásokhoz, amelyek ingyenesek és bizalmasak.

· Eljárási jogok: Az áldozatok számos joguk van, például a meghallgatáshoz való jog, a jogi segítségnyújtáshoz való jog, az elkövetővel szembeni kártérítésről szóló döntéshez való jog.

· A védelemhez való jog: Az áldozatoknak és családtagjaiknak joguk van ahhoz, hogy védelmet élvezzenek a másodlagos és ismételt áldozattá válás, a megfélemlítés és a megtorlás ellen. A bűncselekmények áldozatainak joguk van az egyéni elbíráláshoz.

Az áldozatok jogairól szóló uniós stratégiáról:

Az áldozatok jogairól szóló uniós stratégia (2020-2025) fő célja annak biztosítása, hogy minden bűncselekmény valamennyi áldozata - függetlenül attól, hogy az EU területén hol vagy milyen körülmények között történt a bűncselekmény - teljes mértékben támaszkodhasson a jogaira. Ennek érdekében a stratégia intézkedéseket fogalmaz meg az Európai Bizottság, a tagállamok és a civil társadalom számára.