Nem ritka eset, hogy Somogyban egy anyát és gyermekét sikerül kimenekíteni egy bántalmazó kapcsolatból, majd egy védett házban kezdhetnek új életet. Ezekben az ügyekben gyakran nagy szerepet játszanak az áldozatvédelmi előadók. Átnézik ugyanis a hasonló bejelentéseket, rendőri intézkedéseket, és már másnap prevenciós telefonhívást kezdeményeznek, hogy rákérdezzenek, sikerült-e megoldani családon belül a problémát. Somogyban egy jól működő áldozatvédelmi modellt épített fel a rendőrség, ami mára ötéves lett.

– Szerencsés vagyok, mert jó kollégákat kaptam ehhez a feladathoz, mindenki szívvel lélekkel teszi a dolgát – mondta Kitanics Zsuzsanna alezredes, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi referense. – Olyan jól működő rendszert tudtunk létrehozni, amit 2021-ben Baranya is átvett, vagyis ebben más is meglátta a lehetőséget.

Molnár Gábor somogyi főkapitány kezdeményezésére döntötték el, hogy elsők között az áldozatvédelmi szakemberrel találkozzon a bűncselekmények sértettje, és jó, ha később is ugyanazzal a személlyel tartja a kapcsolatot. Ennek érdekében minden kapitányságon kijelöltek egy áldozatvédelmi előadót. Az ő munkájukat koordinálja Kitanics Zsuzsanna. Az volt a cél, hogy építsenek egy jól működő hálózatot, amelybe be tudják vonni az állami áldozatsegítő vagy civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat.

– Sokrétű a segítségnyújtás, mert mi felkínáljuk a lehetőségeket, s az áldozaton múlik, mit szeretne igénybe venni – folytatta. – Ez sokszor kimerül abban, hogy meghallgatjuk és közösen átbeszéljük a történetét. A jogi lehetőségek, de akár a pszichológiai segítségnyújtás is szóba jöhet, ahogy az azonnali pénzbeli segély vagy az állami kárenyhítés. Együttműködünk az egyházakkal, mert főként az idősek jobban elfogadják a lelkész vagy a helyi szeretetszolgálat támogatását.

Nagy vívmánya a modellnek, hogy leegyszerűsíti az ügyintézést, mert sokszor az eljárástól való félelem vagy az ismeret hiánya gátolja a sértetteket. Az áldozatvédelmi előadók segítenek a kérelmek kitöltésében. Ezzel lerövidül az idő, és a sértettnek nem kell beutaznia Kaposvárra, ahol az ügyintézés folyik. A kérelmeket eljuttatják a Somogy Vármegyei Kormányhivatal igazságügyi osztályához. A tavalyi évben több mint 400 igazolást állítottak ki az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételéhez. Míg 2021-ben 1680, addig tavaly 1827 áldozattal vették fel közvetlenül a kapcsolatot.

Siófokon tavaly nyílt egy áldozatsegítő pont a rendőrkapitányság épületében, úgy indult, hogy csak az idegenforgalmi szezonban fogják működtetni, de annyira bevált, hogy egész évben nyitvatart. – Ennek azért van jelentősége, mert Kaposváron még nincs áldozatsegítő központ, bár 2025-ig minden vármegyei jogú városban felállítanak hasonlót, ezért bíznak benne, hogy hamarosan a somogyi is megnyitja a kapuit.

A somogyiak munkáját Victima Protector díjjal ismerték el, amit 2022-ben adtak át Szijártó István akkori bűnügyi igazgatónak és Kitanics Zsuzsannának.

Mindig van új megalázási módszer

Egyre többet szerepel a médiában családon belüli erőszakról szóló híradás, s nemcsak előfordulásának gyakorisága látszik sokszorozódni, de a súlyossága is kiemelkedőnek tűnik.

– Mindig voltak extrém helyzetek, ám egy ideje végre a média tűréshatárát is átütötte néhány nagy érdeklődést kiváltó eset – mondta lapunknak Bíró Dániel, a kaposvári Borostyánvirág Anyaotthon vezetője, aki szerint a drasztikusnak mutatkozó eseteket meg lehetne előzni, a családi erőszak extrém esetei kivédhetők.

Mindenkivel együttműködnek, akik az áldozatok segítésében partnerek, legyenek azok civilek vagy a hatóság emberei, mert mind egy célért dolgoznak. A rendőrségi áldozatvédőkkel is nagyon jó a kapcsolatuk, hiszen sokszor rajtuk keresztül kerülnek hozzájuk olyan nők és gyermekek, akiknek szükségük van az intézmény jelentette fizikai biztonságra, válaszolta érdeklődésünkre Biró Dániel intézményvezető.

A kaposvári anyaotthon vezetője egy újabban egyre gyakoribb jelenségre is felhívta a figyelmet. – Általában a kapcsolati erőszakot fizikai bántalmazásként képzeljük el, de emellett olyan történetekkel is egyre gyakrabban találkozunk, melyekben a bántalmazó célja tipikusan a megalázás, az emberi méltóság megsértése – mondta. – Sok olyan esetünk van, melyekben a büntetőjogi minősítés is a megalázáshoz kapcsolódik. Maguk az áldozatok arról számolnak be, hogy a megaláztatások még jobban fájnak, mint a fizikai ütlegek. Gyakran a legapróbb dolgokig, még a cipő befűzéséig is szolgálniuk kell az erőszakos férfit. A megalázó beszédtől, a büntetésből lenyírt hajtól egészen addig terjed a skála, hogy kutyaként kell viselkednie a nőnek otthon, vagy belevizelnek az ételébe és belenyomják a fejét. Ezeknek a traumatikus eseteknek az emlékei sokszor maradandóbbak, mint az ütéseké.

Most is majdnem telt házzal működik a kaposvári anyaotthon, csak akkor van némi üresedés, amikor az egyik család távozik, s a helyére pedig egy másik beköltözik. A működésük alapvetően rendben zajlik, de a fűtésrendszerükkel néha akadnak gondok egy tavaly májusi vihar óta, a biztosító nem térítette meg a kárukat. Ennek ellenére megérkeztek az új kazánok éppen csütörtökön, így bíznak benne, hogy ez a probléma is megoldódik rövidesen.