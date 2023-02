A kaposvári Pannon Mentő Közhasznú Nonprofit Kft. Idősek otthonában január elsejével módosítottak a térítési díjon. A korábbi napi 5800 forint helyett már 6950 forintot kérnek el. Papp Renáta Tímea intézetvezető lapunknak elmondta, a pelenka, a kötszer, a gyógyszer és az élelmiszer ára jelentősen drágult, ezért muszáj volt emelniük.

Papp Renáta Tímea arról is beszélt, az otthonban telt ház van, 139 idős emberről gondoskodnak. Az intézményben demens-betegeket is ellátnak, ők jelenleg 52-en vannak. Az intézetvezető kiemelte, hozzájuk viszonylag egyszerű bejutni. Nincs akkora várólista mint sok más otthonban. Akik jelentkeznek, azoknak körülbelül három hónapon belül tudnak lakhatást biztosítani. Papp Renáta Tímea hozzátette, az idősek teljes körű hotel szolgáltatást kapnak, még fodrász és pedikűrös is foglalkozik velük.

A kaposvári református gyülekezet két idősotthonában legalább két évet kell várni arra, hogy valaki bekerülhessen. A legfrissebb adatok szerint a kaposvári Csertán Márton Otthonban 90-en, a taszári Ikafalvi Farkas Béla otthonban egytucatnyian várnak arra, hogy helyet kapjanak.

Halász Diána Anna intézményvezető megkeresésünkre elmondta, folyamatosan, évről-évre emelkedik a várólista. Ezért arra kérik a családokat, ha már látják, hogy valamelyik hozzátartozójuknak évek múlva ellátásra lesz szüksége, akkor időben adják be a jelentkezést. Az otthonokban egy és kétágyas szobát tudnak biztosítani. Előbbi 16, utóbbi 21 és 30 négyzetméter nagyságú. A hosszú várólista és az igények miatt a kaposvári reformátusok bővíteni szeretnék a szolgáltatásukat. Azt tervezik, hogy Taszáron egy 50-70 férőhelyes otthon alakítanak ki, de ehhez még keresik az anyagi forrást.

Halász Diána Anna hozzátette, az otthonokban a napi térítési díj jelenleg 4000 forint, azonban a megnövekedett költségeik és kiadásaik miatt, hamarosan emelnek az összegen. A térítési díj április elsejétől változik majd.

Új épületrész csökkentette a várólistát A pünkösdi gyülekezet két szeretetotthonában is többen várnak arra, hogy szobát kapjanak. Óvári Róbert intézményvezető lapunknak elmondta, a kadarkúti (vótapusztai) intézménybe 40-en, a kaposváriban csak néhányan „állnak” sorba.

– Tavaly novemberben adtuk át az új szárnyat, ezért a várólista 15 emberrel csökkent – hangsúlyozta Óvári Róbert. – Nem hagyjuk abba a fejlesztéseket, újabb szobákat szeretnénk kialakítani. Azt is tervezzük, hogy a demens-betegeknek is biztosítunk szállást, ezért néhány év múlva 20-25 férőhelyet alakítunk ki számunkra – mondta az intézményvezető. Óvári Róbert hozzátette, emelkedtek a költségeik, ezért minkét intézményükben egységesen 1000 forinttal drágítanak a napi térítési díjon. Február 15-től a kaposvári otthonban 7500, a vótapusztaiban 5500 forintot kérnek el.