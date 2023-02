Édesanyja és élettársa kísérte el az anyát a bíróságra, jóval a tárgyalás kezdete előtt a folyóson ácsorogtak tanácstalanul. A nő feszülten, és kissé zavartan viselkedett.

– Ami meg van írva, az lesz a sorsom, hiába veszekszünk... – sóhajtott, és az ablak felé fordulva bámult maga elé.

Az előkészítő ülésen az ügyész ismertette a vádat. A Somogy Vármegyei Főügyészség tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolja a nőt, azzal, hogy újszülött csecsemője halálát okozta a kaposhomoki Telekhegyen. A 32 éves nő a családja elől is eltitkolt terhességet követően 2022 februárjában egy egészséges fiúnak adott életet, azonban a gyermeket a hajnali órákban egy vizelettel, fekáliával teli, vízzel felöntött vödörben hagyta. A szülésről az ekkor még alvó élettársának sem számolt be, tőle nem kért segítséget. Miután a férfi felébredt, a történteket látva azonnal hívta a mentőket, azonban az újszülött csecsemő megfulladt. A mentőszolgálat munkatársai a szülés után órákkal később értek a helyszínre. Ekkor az élettelen csecsemőn már nem lehetett segíteni, de a nőt kórházba szállították, mert sok vért vesztett. A többgyermekes anyát csak egy héttel később tudták kihallgatni a nyomozók. A nő terhessége alatt orvosi ellátásra nem jelentkezett, felkészítő gondozásban nem vett részt. A Kaposvári Törvényszékhez benyújtott vádiratában a főügyészség a nővel szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

Kugler Tamás bíró kérdésre, hogy akar-e a vallomást tenni, a nő elhaló hangon előbb igent mondott, majd meggondolta magát. A vallomására ezért csak a tárgyalásán, május elején kerül majd sor, miután az előkészítő ülésen nem fogadta el az ügyészség ajánlatát.

Döntő lehet az elmeorvosszakértő véleménye

A május elején kezdődő tárgyaláson mást is meghallgatnak majd a vádlotton kívül. Az nőt elkísérő édesanya és az élettársa is ekkor tesz majd vallomást, ezért őket az előkészítő ülésen kiküldték a tárgyalóteremből. A védelem kérésére beidézik a körzeti védőnőt, hogy ő is elmondja, amit az esetről tud. A törvényszéknek meghallgatják, illetve a rendőrségi vallomásukat felolvassák majd azoknak a mentősöknek is, akik a szülés után a helyszínre érkeztek. Az igazságügyi orvosszakértő ismerteti majd a szakvéleményét, ezután az elmeorvos szakértők következnek. A pszichiátriai szakvélemény fontos lehet, ott dől majd el, hogy merültek-e fel kétségek a nő beszámíthatóságát illetően, és ezt esetleg tovább kell-e majd vizsgálni.